Coello y Tapia viven otro debut complicado en Gijón y ya son dos de dos

Otro día complicado en la oficina para Arturo Coello y Agustín Tapia. Tal y como les ocurrió en Riad hace dos semanas, los número uno sufrieron en su debut en el torneo de Gijón y cedieron un set ante Pablo Lijó y un inconmensurable Maxi Arce en un duro partido que finalmente los Golden Boys resolvieron con un 6-3, 6-7 (3) y 6-3.

Es pues la segunda vez en dos torneos que los actuales 'jefes' del ranking del pádel mundial no arrancan con las mejores sensaciones aunque hay que reconocer que saben resolver como nadie los partidos que se ponen complicados y los acaban sacando adelante. Al final, consideran un aprendizaje solventar los momentos importantes de cara a lo que resta de competición.

Precisamente en cuartos de final tendrán delante a otra pareja que sigue buscando este acople que les lleve a altas instancias en los torneos como son Martín di Nenno y Momo González quienes se dieron un paseo ante Lucas Campagnolo y Jairo Bautista (6-3 y 6-1).

Y si Momo y el Turquito se pasearon, tampoco sudaron excesivamente Juan Tello y Edu Alonso. Tras un partido muy duro ante los Pacos este miércoles en primera ronda, en octavos arrasaron a los jóvenes Jaime Martínez y Rama Valenzuela que seguro que pagaron caro el esfuerzo del día anterior ante Santo y Gonza Alfonso. El Gato y el joven Alonso se impusieron por 6-1 y 6-2 a la pareja procedente de la qualy y ya están en cuartos de final donde estarán Mike Yanguas y Franco Stupaczuk que tampoco llegarán muy cansados tras derrotar a otra joven pareja, Pol Hernández y Guille Collado, por un doble 6-2.

Igual que a los número uno, se les complicó el duelo de octavos de final a Coki Nieto y Jon Sanz quienes también necesitaron de tres sets para solventar su compromiso ante Alex Chozas y Tino Libaak, que acabaron sucumbiendo por 7-5, 3-6 y 6-3.

No será fácil para la dupla española plantarse en semifinales. Antes tendrán que superar a un Juan Lebrón y un Leo Augsburger que andan pisando fuerte en Gijón. Este jueves derrotaron a Tolito Aguirre y Álex Arroyo por 6-2 y 6-1.

Cerrarán los cuartos de final los héroes de Gijón, Javi Garrido y Lucas Bergamini que están dispuestos a regalar un buen torneo a todos los que les ayudaron a llegar a tiempo a poder disputar el P2 asturiano. En octavos volvieron a vivir una remontada ante Gala/García (7-6, 6-3 y 6-4) y si quieren ir más allá deberán superar nada menos que a la pareja dos, Ale Galán y Fede Chingotto quienes necesitaron ponerse l mono de trabajo para pisar pista este viernes.

Las favoritas, por la vía rápida

En el cuadro femenino las parejas favoritas parece que se han plantado en Gijón con la idea de no desgastarse un ápice hasta que lleguen los partidos importantes y todas ellas pasaron ronda con pocos momentos de incertidumbre en sus duelos de octavos de final, sus primeros partidos en el torneo asturiano.

Los cuartos de final enfrentarán a Gemma Triay y Delfi Brea ante Marta Ortega y Martina Calvo, no menos interesante será el duelo entre Paula Josemaría y Bea González, que parece que van afinando su juego, y las Alejandras Salazar y Alonso.

Tamara Icardo y Claudia Jensen mantienen el buen juego mostrado en Riad y buscarán las semifinales ante Claudia Fernández y Sofi Araújo quienes, de entre las favoritas, son las que tuvieron más trabajo para acceder a cuartos de final. Jessica Castelló y Lorena Rufo les llevaron a un igualado tie break en el segundo set, pero al final se impuso la lógica del ranking (6-2 y 7-6 (9)).

Por su parte, Ari Sánchez y Andrea Ustero, campeonas en Riad, están dispuestas a seguir sin ceder un partido esta temporada y se plantaron a cuartos tras vencer a Merino/Manquillo por 6-4 y 6-0 y buscarán las semifinales frente a Marina Guinart y Vero Virseda.

Así pues, las ocho mejores parejas femeninas del mundo estarán en unos cuartos de final que se prevén apasionantes en el Palacio de Deportes La Guía. En cuanto al cuadro masculino, solo faltarán los Pacos, pareja cinco, pero en su lugar jugarán Juan Tello y Edu Alonso, pareja nueve, así que habrá casi pleno de favoritos. Gijón merecía que las principales estrellas estuvieran el viernes después de que el año pasado no pudieran contar con los mejores del cuadro masculino en el torneo.