Coello y Tapia, a por el triplete en París

Francia es territorio de Agustín Tapia y Arturo Coello. Los números 1 no perdonaron en las semifinales del París Major y lucharán por su tercera corona consecutiva, tras ganar en las dos ediciones anteriores. Ambos encadenan una racha de 14 victorias consecutivas en la capital francesa y, además, sin ceder ni un solo set desde hace dos años.

La pareja hispanoargentina venció a Juan Lebrón y Franco Stupaczuk (7-5, 6-2) en un encuentro que estuvo más igualado de lo que refleja el marcador, sobre todo en el primer set. Lebrón y Stupaczuk empezaron de la mejor manera, olvidando a los rivales que tenían delante y colocándose 5-2 en la primera manga.

Sin embargo, la ventaja en el marcador no sentó nada bien a los números tres y Tapia y Coello despertaron. Vaya si lo hicieron. Se adjudicaron los siguientes cinco juegos para alargar su racha de sets ganados y poner el partido muy de cara. De nuevo, Lebrón y Stupaczuk discutieron en el banquillo durante un descanso, lo que todavía puso las cosas más complicadas para la pareja.

En el segundo set, el dominio de los números uno fue mayor y se llevaron el partido por la vía rápida. En París, jugarán la novena final de Major consecutiva y podrían conseguir su noveno título de la temporada. Los rivales en la gran final serán Galán y Chingotto, que derrotaron sin piedad a la pareja formada por Yanguas y Nieto (6-0, 6-2).