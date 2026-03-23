Coello y Tapia sobreviven a la impulsividad de Lebrón y Augsburger y reinan en Cancún

Arturo Coello y Agustín Tapia volvieron a demostrar por qué son la referencia del pádel mundial. Los número uno levantaron el título en Cancún tras imponerse a Juan Lebrón y Leo Augsburger (6-7 (5), 6-3, 7-5) en una final de alto voltaje que se resolvió por detalles.

El partido respondió a las expectativas. Fue uno de aquellos partidos que uno se cansa aunque lo vea por televisión. De tensión. De nervios. De inspiración... Lebrón y Augsburger, en su primera final como pareja, confirmaron su crecimiento con una actuación valiente, agresiva y sin concesiones. Sólidos durante toda la semana, trasladaron esa confianza a la final y golpearon primero.

El primer set fue un pulso constante, sin apenas fisuras al servicio. La igualdad llevó el desenlace al tie-break, donde el Lobo y el joven argentino aprovecharon sus oportunidades para adelantarse y poner contra las cuerdas a los favoritos. Los Goldenboys cedían de nuevo un primer set y se veían obligados a una remontada si querían el título.

Los número uno toman el control

Y si algo define a Coello y Tapia es su capacidad de reacción. Lejos de acusar el golpe, ajustaron posiciones, aumentaron la presión en la red y comenzaron a inclinar la pista a su favor. El segundo set reflejó ese cambio: más dominio, más control y menos errores. Arrancaron ya con una rotura que multiplicarían por dos poco después con el 4-0 y encarar la segunda manga desde el principio. La pareja cuatro reaccionó, pero no les llegó y los líderes del circuito lograban empatar la contienda.

Todo quedó pendiente de una tercera manga en la que la tensión fue máxima. Empezó el set de manera semejante al segundo, con dominio de los número uno en el marcador (3-0) después de un quiebre. Pero Lebrón y Augsburger resistieron, mantuvieron el pulso y llevaron el partido hasta el límite (3-3). Sin embargo, en los momentos decisivos volvió a aparecer la jerarquía de los número uno.

Un tramo final más sólido, con mejor gestión de los intercambios largos y mayor acierto en los puntos clave, permitió a Coello y Tapia cerrar el partido por 7-5 y levantar un nuevo título.

El triunfo refuerza un dominio abrumador: 18 finales consecutivas y 33 títulos como pareja. Además, Tapia se convierte de nuevo en el jugador en activo con más títulos profesionales, superando a Alejandro Galán.

En Cancún, el King mantiene su idilio con México, donde sigue invicto. Y junto a Tapia, continúa construyendo una era que, hoy por hoy, no encuentra oposición sostenida en el circuito donde los únicos que les tosen de vez en cuando son Ale Galán y Fede Chingotto, la pareja dos que aspira a quitarles el trono.

Noticias relacionadas

Premier Padel bajó el telón por todo lo alto a orillas del Caribe mexicano y se traslada inmediatamente a Florida, donde hasta el domingo se disputa la segunda edición del Miami P1 en el moderno Miami Beach Convention Center.