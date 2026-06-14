Coello y Tapia sobreviven a una final para la historia y conquistan Valencia

Hay partidos que deciden títulos y otros que trascienden el resultado y marcan la historia de este deporte. La final masculina del Valencia Premier Padel P1 perteneció a esta segunda categoría. Un espectáculo extraordinario, una exhibición técnica y física al más alto nivel y una batalla épica de dos horas y cuarto que acabó cayendo del lado de Arturo Coello y Agustín Tapia, vencedores por 6-7 (4), 6-1 y 7-6 (6) ante Alejandro Galán y Fede Chingotto en una de las mejores finales que se recuerdan en Premier Padel.

El triunfo permite a los números uno consolidar su liderato en la Race, reducir la distancia en el cara a cara de la temporada y, además, regalarle a Arturo Coello el título número 50 de su carrera profesional. Una cifra redonda alcanzada en casa y ante los rivales que más les exigen.

Galán MVP de la final

Desde el primer intercambio quedó claro que Valencia iba a asistir a algo especial. Las dos mejores parejas del mundo ofrecieron un nivel descomunal, con puntos imposibles, defensas inverosímiles y una velocidad de juego que por momentos parecía desafiar la lógica. Galán, especialmente inspirado, firmó una actuación monumental, igualando el récord de winners en Premier Padel con 48 golpes ganadores, una cifra que hasta ahora solo ostentaba Javi Leal y que le valió el MVP del partido pese a la derrota.

La primera manga fue una demostración de autoridad al saque y de máxima igualdad. Superado el susto tras una torcedura del tobillo derecho de Chingotto que tuvo que recibir asistencia médica en el cuarto juego, ninguna pareja encontró grietas en el juego rival y el desenlace se trasladó a un tie break de altísima tensión. Allí Galán y Chingotto dieron un paso adelante para adjudicarse el set y golpear primero a los números uno.

Se inicia la remontada de Coello y Tapia

La respuesta de Coello y Tapia fue inmediata. Tras el mazazo inicial elevaron todavía más su nivel, especialmente desde la agresividad de Tapia y el dominio de la red de Coello. Al mismo tiempo, Galán y Chingotto sufrieron un pequeño bajón inevitable después del esfuerzo realizado en el primer parcial. El resultado fue un contundente 6-1 que devolvía la igualdad al marcador y enviaba la final a una tercera manga definitiva.

Emoción máxima en el tercer set

Y entonces llegó el capítulo que convirtió el encuentro en una obra memorable. Galán y Chingotto parecían lanzados hacia el título. Se adelantaron 1-4 después de sobrevivir a un durísimo quinto juego que pudo haber significado el break para sus rivales y que acabó siendo un punto de inflexión emocional. Con ventaja en el marcador y transmitiendo mejores sensaciones, la pareja número dos acariciaba el trofeo.

Pero los campeones son capaces de sobrevivir a toda adversidad y, si no, que se lo pregunten a Chingalán, que han sufrido en sus carnes la resiliencia de la pareja número uno en muchas ocasiones. Coello y Tapia encontraron energía donde parecía no quedar nada. Recuperaron el break, elevaron la intensidad de cada punto y empujaron la final hasta un tie break definitivo que mantuvo a los más de aficionados presentes al borde de sus asientos.

Un tie break de infarto

Parecía que la historia estaba escrita cuando Galán y Chingotto se escaparon 1-5 en la muerte súbita. Cuatro puntos de ventaja en una final de este calibre deberían haber sido suficientes. Pero enfrente estaban los números uno. Coello y Tapia protagonizaron una remontada sencillamente increíble, encadenando puntos imposibles y jugando bajo máxima presión sin perder nunca el foco pese a las contrariedades del marcador.

La reacción fue tan espectacular como dolorosa para sus rivales. Punto a punto fueron reduciendo la distancia hasta completar una remontada que quedará grabada en la historia reciente del circuito. Ale y Fede salvaron una bola de partido, pero la segundo fue imposible para los de Jorge Martínez y perdían un partido que vieron ganado en varias fases del partido.

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Coello y Tapia levantaban los brazos tras una final antológica. Galán y Chingotto abandonaban la pista derrotados, pero engrandecidos y sin duda orgullosos de lo que dieron en el 20x10 y por formar parte de uno de esos partidos que explican por qué el pádel está conquistando el mundo.