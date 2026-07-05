Coello y Tapia sobreviven a Chingalán y conquistan Burdeos para agrandar su leyenda

La rivalidad más grande de Premier Padel volvió a regalar otro capítulo memorable. En el 38º 'Superclásico' entre las dos mejores parejas del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia se proclamaron campeones del Premier Padel Bordeaux P2 tras imponerse por 5-7, 7-5 y 6-2 a Alejandro Galán y Federico Chingotto en una final de más de dos horas de máxima tensión. Los números uno conquistan así su cuarto título consecutivo, prolongan su extraordinaria racha desde el Italy Major y permiten que Tapia se convierta en el jugador con más títulos de la historia de Premier Padel, superando a un Galán que disputaba, además, la final número 100 de su carrera.

El encuentro comenzó con un intercambio de estrategias y cuatro roturas consecutivas que reflejaban la enorme mentalidad con la que salieron ambos equipos. Coello y Tapia golpearon primero, Chingalán respondió de inmediato y el intercambio de breaks continuó hasta el 2-2. A partir de ahí, las defensas comenzaron a imponerse, aunque la igualdad seguía siendo absoluta y ninguno conseguía despegarse en el marcador.

Más patas en defensa

Galán, muy exigente con su compañero durante todo el partido, llegó incluso a reclamarle más intensidad en un cambio de lado. "Faltan patas en defensa y actitud. En ataque perfecto", le dijo al argentino. Ese empuje acabó dando resultado. Con 5-5, Chingalán volvió a acelerar, aprovechó varios errores poco habituales de Tapia y cerró el primer set por 7-5 tras un juego final en el que los números uno concedieron demasiado.

El inicio del segundo parcial pareció confirmar el cambio de tendencia. Antes de regresar a la pista, Coello animó a su compañero con un claro "libera, libera", pero Chingalán encontró rápidamente un nuevo break para colocarse 0-2. Coello y Tapia, excesivamente precipitados hasta ese momento, reaccionaron con un inmediato contrabreak y comenzaron a recuperar sensaciones.

La tensión fue creciendo con el paso de los juegos. Durante un descanso, el técnico Martín Canali pidió más energía a los líderes del ranking y Coello respondió con una frase que reflejaba perfectamente la intensidad emocional del momento: "Si no tengo ganas cojo la pala y me voy a la mierda". Poco después llegó uno de los puntos del torneo, con una recuperación imposible de Tapia desde fuera de la pista que permitió un nuevo break para colocar el 3-2. Sin embargo, Chingalán volvió a responder de inmediato con otra rotura, manteniendo el equilibrio hasta un desenlace de infarto.

Tras desaprovechar la ocasión de ganar el partido al resto, en un juego que se resolvió en el star point, algo cambió en la mentalidad de Chingalán. El set se marchó al tie break y allí quienes mantuvieron la calma fueron Coello y Tapia, que terminaron encontrando el resquicio necesario para llevarse el set por 7-6 (4) y forzar la tercera manga.

Tocados mentalmente

El golpe anímico fue evidente. Galán y Chingotto todavía resistieron durante los primeros juegos del set definitivo, incluso salvando una bola de break con 2-2, pero el desgaste comenzaba a pasar factura. En el sexto juego, un error de Chingotto entregó por fin una rotura que los números uno ya no desaprovecharían. El 4-2 cambió definitivamente el partido.

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Con el marcador a favor, Coello y Tapia recuperaron la autoridad que les ha convertido en la pareja dominante del circuito. Galán, visiblemente abatido, ya no encontró respuestas mientras los líderes del ranking enlazaban dos juegos más para cerrar el partido con un contundente 6-2. Burdeos volvió a coronar a los mismos campeones que hace un año y los Golden Boys ya suman cuatro títulos consecutivos y continúan ampliando su ventaja al frente de la clasificación.