Coello y Tapia, un rodillo en cuartos de final

Apasionantes los cuartos de final masculinos que arrancaron con Fede Chingotto y Ale Galán metidos en la enzerrona que tramaron Javi Garrido y Lucas Bergamini quienes, pese al cansancio acumulado por todo lo que rodeó su llegada a Gijón desde Dubai, y dos exigentes partidos en primera y segunda ronda, dieron la cara en todo momento.

El cordobés demostró dar un paso al frente este viernes y el partido ofreció puntos de inmensa dificultad técnica y de reflejos lejos de los mortales, pero en esa tesitura Ale Galán es un maestro y junto a Chingo no permitieron que las buenas sensaciones de Berga y Garrido se convirtieran en puntos. Poco a poco, y no sin tener que trabajar en cada punto, Chingalán se apoderó del partido apelando a los cambios de ritmo y a jugadas de estrategia que les dio como premio un triunfo por un engañoso 6-2 y 6-1 vistas las prestancias de Garrido y Bergamini en el duelo.

Este sábado tendrán enfrente a Coki Nieto y Jon Sanz. Menudo partido nos ofreció esta pareja frente a Leo Augsburger y Juan Lebrón. Igualadísimo, emocionante, con incertidumbre hasta el final y un pádel en la pista de altos vuelos. Defensa, estrategia, remar, remar y remar... esta fue la clave de la pareja española que contó con un Jon Sanz inconmensurable, que respondió a las mil maravillas a los contínuos ataques de dos bombarderos como son Leo y el Lobo.

Era muy difícil de predecir hacia donde se decantaría el triunfo porque las dos parejas hacían méritos para ello desde el principio. Viendo las estadísticas finales del duelo se entiende que nadie pudiera adivinar cuál sería el final de este bonito enfrentamiento. Lebrón y Augsburger fueron los dominadores en la pegada con más smashes (47 por 36), Jon y Coki lograban más winners que sus rivales (63 por 48) pero la dupla española era quien acumulaba más errores no forzados (30 por 19), unos números extraños que dan idea de lo igualado que se vivió el encuentro. Marcó la diferencia Leo y Juan desaprovecharan hasta seis pelotas de rotura y lo pagaron muy caro.

Al final 7-5 y 7-6 (2) para Coki y Jon que se están reencontrando en esta versión 2.0 donde esperan alcanzar los objetivos que en su anterior etapa se les escaparon y que por separado tampoco lograron alcanzar.

Noticias relacionadas

La otra semifinal la disputarán los número uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, que dieron un recital ante Martín di Nenno y Momo González a los que nunca dieron opción a rechistar en la pista. Los Goldenboys fueron un rodillo ante la pareja siete y en 55 minutos habían certificado el pase a la penúltima ronda con un contundente marcador de 6-3 y 6-1. El rival saldrá del duelo que dirimían en el último partido de la jornada entre Mike Yanguas y Franco Stupaczuk frente a la dupla nueve, Edu Alonso y Juan Tello.