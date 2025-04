Coello, Tapia y su peor pesadilla: "Son una matanza diaria para mi cabeza"

Coello y Tapia cada día de sorteo de cuadros de un torneo están muy atentos a las bolitas. Hay alguien a quien no quieren ver en sus cruces y rezan para que no circulen por su lado del cuadro. Si ven sus nombres en la parte alta del cuadro empiezan las pesadillas.

No es para menos. Se ha formado una pareja temible, que imita su manera de jugar e incluso la eleva exponencialmente en algunos aspectos. Los número uno saben que con ellos tienen muchos números de perder, de sufrir, de llorar, de no poder ser la máquina perfecta de jugar a pádel. Con ellos delante empiezan a fallar los botones de esa máquina perfecta que han construido.

La pareja más temida

Leo Augsburger y Pablo Cardona, los bombarderos de Premier Padel son ya la pareja más temida del circuito pese a que solo tienen 20 años. Por ranking podría parecer que no será excesivamente peligrosa. Parten como pareja 10. El español es el 15 del ranking. El argentino, el 23. Pero nunca habían sido más engañosos estos números.

Este binomio llamado 'Carburger' es a día de hoy el más agresivo del circuito y, si las condiciones de pista son ideales para su pádel pueden cargarse al más perfecto. Y si no, que se lo pregunten precisamente a Coello y Tapia, que no duermen por las noches cuando saben que se los van a encontrar. En Santiago les echaron en octavos de final, algo que no ocurría desde 2023, en el torneo de Ámsterdam de World Padel Tour, cuando cayeron ante Álex Arroyo y Gonzalo Rubio en dieciseisavos.

Los bombarderos Cardona y Augsburger prometen emociones fuertes este año / Premier Padel

Ya lo advertía Tapia en Qatar: "En Chile tuvimos a dos aviones que nos pasaron por encima". Pero precisamente en Doha volvieron a cruzarse, esta vez en cuartos de final, y lograron ganarles. Tras el sorteo de Bruselas vieron la posibilidad de reencontrarse en una pista en cuartos de final.

Sé que si llegamos a jugar es una guerra y hay que estar no al cien sino al doscientos por cien

Volvieron los sudores para Coello y Tapia. Pero ganaron. El vallisoletano lo explicaba tras el triunfo ante los cañoneros Cardona y Augsburger: "Esta pareja es mi pesadilla diaria. Siempre que veo el sorteo, cuando veo sus nombres y puede ser que si yo llego a cuartos y ellos también nos tengamos que enfrentar es una matanza diaria para mi cabeza. Sé que si llegamos a jugar es una guerra y hay que estar no al cien sino al doscientos por cien".

El abrazo después de una dura batalla / Premier Padel

Arturo da con la clave del buen rendimiento de cardona y Augsburger: "Juegan como nosotros, con más fuerza, con mucha inteligencia y mucha madurez por la edad que tienen. Es de admirar el nivel que están teniendo y lo difícil que nos lo ponen siempre. Creo que los partidos contra ellos se están decidiendo por detalles así que felicitarles porque tienen un nivel increíble", aseguró tras el trinfo en Bruselas frente a ellos.

Es jodido cuando entras mal en un partido contra estos chicos que no te perdonan

No menos problemas mentales tiene Tapia cuando se enfrenta a la 'Carburger': "En la pista en el primer set me sentía apurado porque le pegaba y pensaba que me la podía traer como lo hacía Leo y la verdad es que no", reconocía Agustín recordando que perdieron el primer set.

Y siguieron las alabanzas: "Son muy complicados, es jodido cuando entras mal en un partido contra estos chicos que no te perdonan. Por suerte pudimos revertir este set y llevarnos una victoria que es muy importante".

Se avecina un nuevo clásico en el circuito... con permiso de Ale Galán y Fede Chingotto.