Coello y Tapia se mantienen en el trono mundial un año más

Había mucho en juego y se palpaba en el ambiente, en la pista, en los jugadores, en los entrenadores... la tensión, los nervios, la concentración y la ilusión a partes iguales circulaban por el cuerpo y la mente de todos convirtiendo el Arena GNP Seguros en el punto de mira del pádel mundial y en un escenario donde se vio un gran espectáculo tanto en el 20x10 como en la repleta grada que se apuntó al show.

Fede Chingotto y Ale Galán estaban ante una oportunidad única para seguir optando al número uno que ostentaban sus rivales, Arturo Coello y Agustín Tapia. El clásico del pádel volvía a cruzarse en la vida de los aficionados nada menos que con la cima mundial en juego. Para Chingalán solo valía el título, para los Golden Boys quedaba una nueva oportunidad en Barcelona si cedían en la final del Major de Acapulco.

El partido estuvo muy igualado, pero de entrada el King y el Mozart se perfilaron como más dominadores, sufrían menos con su servicio que sus rivales, estaban tomando el control del duelo con el paso de cada punto. Ya en el tercer juego lograban esta rotura que a la postre fue decisiva para llevarse la primera manga por 6-4. Chingotto y Galán intentaban dar un paso adelante, pero Coello y Tapia les impedían ese balón de oxígeno para alargar la lucha en el primer set.

En los banquillos sabían que quedaba un mundo por delante. Gustavo Pratto mentalizaba a los suyos de que nada estaba sentenciado; Jorge Martínez buscaba la reacción asegurando que nada estaba perdido. Los cuatro jugadores escuchaban a sus técnicos con atención, concentrados y pensando la manera de seguir sus instrucciones una vez trasladados a la pista.

Chingotto y Galán buscaban empatar el partido y, pese a que seguían sufriendo con el servicio lograban mantenerse a la par hasta que llegó un momento clave en la segunda manga. Fue en el sexto juego cuando 'Alien' hizo honor a su apodo y con una contrapared lateral desde el drive y totalmente inesperada, pilló a contrapie a los Goldenboys y lograba un quiebre que regresaba a la realidad el sueño del número uno a los de Martínez.

Pero Coello y Tapia no querían una tercera manga y pisaron un poco más el acelerador para desactivar a sus rivales, que con el break habían trasladado los nervios al otro lado de la pista. El vallisoletano se hizo gigante en la pista y el de Catamarca tiró de algo más de magia para recuperar el terreno perdido y llevar el set a un 'tie break' que gestionaron mejor hasta conseguir un triunfo que llevaba escrito el número 1 en el último punto.

Con la victoria por 6-4 y 7-6 (5) los Goldenboys se aseguran matemáticamente el número uno por tercer año consecutivo tras sus coronas en 2023 y 2024. Las lágrimas, los abrazos entre ellos, con la familia, los amigos, fueron el momento más emotivo tras una nueva final épica que como siempre acaba con unos vencedores y unos perdedores, pero donde sin duda ganó, una vez más, el pádel.

Tapia y Coello celebran el triunfo en Acapulco y la confirmación del número uno / Mariano Castro/FIP

"Lo digo de corazón, ojalá si no ganamos nosotros el número uno lo hagan ellos, sobre todo Chingotto, se lo merece", decía Coello en un acto de sincera generosidad tras conseguir un triunfo que dedicó a su equipo, familia y a su abuelo, fallecido hace un tiempo.