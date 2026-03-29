Coello y Tapia le ven las orejas al 'Lobo', pero habrá clásico en Miami

Parece que Miami está poniendo los pies en el suelo a Arturo Coello y Agustín Tapia. Los número uno no han tenido partido tranquilo en el P1 estadounidense y en semifinales no fue diferente. Juan Lebrón y Leo Augsburger fueron unos rivales muy complicados que exigieron al máximo a sus oponentes y muy cerca estuvieron de dar la sorpresa, pero es cuando los Golden Boys aprietan el clic de máquina ganadora es muy difícil superarles.

Tras pasar por un mal trago y coger el pico y la pala para establecer el orden en el marcador, Coello y Tapia certificaron el pase a la final ganando por 7-5, 6-3 y 6-2. Este domigo esperan Fede Chingotto y Ale Galán, una pareja dos que en Miami se han mostrado mucho más solventes que sus eternos rivales. Los 'Chimngalán' han ido superando rondas pasando por menos barrizales, mostrando una versión muy sólida y buscando una nueva final después del tropiezo en Cancún, que les despedía en cuartos de final.

El sufrimiento de los Golden Boys

Los primeros en entrar en acción este sábado fueron Coello y Tapia ante Lebrón y Augsburger. Había aromas de revancha después de la final disputada en Cancún. Otro partido ajustadísimo que se resolvió por detalles a favor de los Golden Boys también en tres sets. Llegaba pues una nueva oportunidad para 'Leburger' de demostrar que ya están aquí, que ya son una preja a tener en cuenta y que quieren ser protagonistas los fines de semana, todos los domingos a ser posible.

No será el caso en Miami. Si bien es cierto que el escenario, con el Miami Beach Convention Center prácticamente lleno, no era un escenario propicio para ninguna de las dos parejas, está claro que los número uno se adaptan mejor a todas las circunstancias y, tras ceder la primera manga por un ajustado 7-5 después que Juan y Leo quebraran en el último juego, los número uno se pusieron serios. Con unos banquillos que eran verdaderas lecciones de pádel, con Gustavo Pratto ajustando detalles y Coello buscando alternativas, los Golden Boys encontraron la tecla para someter de nuevo a Lebrón y Augsburger.

Muy diferente era el banco del otro lado: "No quiere ganar", decía Lebrón a su entrenador Agustín Gómez Silingo refiriéndose a su compañero. Leo sí quería, pero Tapia y Coello, los más listos de la clase, le tenían desquiciado encontrando todos sus puntos débiles. Empiezan las discusiones en la pareja, una bronca de Silingo diciéndoles que deben estar en positivo, y con ello los problemas en la pista. Lebrón acabó cayendo en el error y ahí se rompió el partido ante los 'jefes' del pádel mundial.

Esta será la final número 19 consecutiva de Coello y Tapia. La última vez que no jugaron el último partido de un torneo fue en el P2 de Asunción del año pasado donde cayeron en cuartos de final ante unos sorprendentes Juanlu Esbrí y José Diestro.

Chingalán vuela en Miami

La certificación del clásico en Miami se cocinó poco después, pero esta vez no fue a fuego lento. Al contrario. Lo ocurrido en la pista central en el último partido de la jornada fue un fast food servido en tan solo una hora y siete minutos. Chingalán resolvió el compromiso por la vía rápida ante Mike Yanguas y Franco Stupaczuk con un sorprendente 6-2 y 6-2 que da sentido a la superioridad mostrada por la pareja dos. Chingotto y Galán han volado en Miami y las semifinales, pese a tener a la pareja 3 delante, no fueron una excepción.

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Fede Chingotto volvió a demostrar que las pistas lentas son su coto privado mientras que Galán sabe que su smash no entiende de condiciones adversas. Poco a poco les fueron comiendo la moral a sus rivales que veían como los juegos pasaban a velocidad de vértigo ante sus narices y casi sin darse cuenta estaban eliminados y se quedaban fuera de una final que les está siendo esquiva a esta pareja que se juntó con aspiraciones de número uno está viendo su objetivo como una quimera inalcanzable. Yanguas y Stupa no encuentran su acoplamiento en pista y esto, ante los grandes, se paga con duras derrotas.