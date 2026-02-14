Coello y Tapia golpean primero y se llevan el título en Riad

Arturo Coello y Agustín Tapia conquistaron el título en Riad tras imponerse por 6-4 y 6-2 a Fede Chingotto y Alejandro Galán en una final que confirmó la capacidad de reacción de los número uno cuando llegan los partidos decisivos.

El contexto previo apuntaba en otra dirección. Coello y Tapia habían alcanzado la final con más dudas de lo habitual, obligados a superar encuentros exigentes durante la semana donde se vieron envueltos en serios problemas durante los dieciseisavos u octavos de final ante parejas, sobre el papel, inferiores: "Tenemos que encontrar la motivación", aseguraba Tapia tras superar estas eliminatorias con sustos.

En cambio, Chingotto y Galán habían mostrado un dominio absoluto del 20x10 desde el arranque del torneo, desplegando un pádel sólido y muy convincente y resolviendo los duelos con unos marcadores contundentes que demostraban que habían llegado al momento de la verdad con sensaciones absolutamente positivas.

Pero la final tuvo otro ritmo. Los número uno comenzaron con mayor determinación, sosteniendo el servicio con seguridad y presionando en los momentos clave del primer set. Un break en la fase decisiva les permitió cerrar la manga inicial por 6-4 y tomar el control del partido.

A partir de ahí, la confianza cambió de lado. Tapia empezó a manejar el juego con mayor fluidez y Coello se hizo gigante en la red, acelerando los puntos y reduciendo las opciones de reacción de sus rivales. El segundo set se inclinó rápidamente para los líderes del ranking, que aprovecharon la inercia para cerrar el partido con un claro 6-2.

Chingotto y Galán no lograron trasladar a la final la superioridad mostrada en rondas anteriores. La presión constante de los número uno y la falta de continuidad en ataque impidieron que encontraran el ritmo que les había llevado hasta el último partido del torneo.

El título en Riad supone una declaración de intenciones de Coello y Tapia, capaces de elevar el nivel cuando más importa incluso en semanas en las que no han brillado con su habitual regularidad.

La temporada apenas comienza, pero la final deja una sensación clara: aunque Chingotto y Galán llegaran como la pareja más sólida del torneo, los número uno siguen marcando la referencia cuando se trata de levantar trofeos.