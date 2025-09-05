Coello y Tapia también saben ganar sufriendo

Arturo Coello y Agustín Tapia lo ganan todo. Son una pareja intratable. En la mayoría de torneos, durante las primeras jornadas suelen vencer, como se dice vulgarmente, con la gorra. Solo cuando en las últimas instancias se encuentran con Ale Galán y Fede Chingotto suele tener algún que otro problemilla para acabar, igualmente, ganando... casi siempre.

Pero esto no es lo que está ocurriendo en el Madrid P1. O si. Están ganando, eso no ha cambiado. Pero ya no con la gorra. En dieciseisavos, David Gala y Lucas Campagnolo llevaron el segundo set al tie break; en octavos de final, la misma situación vivieron frente a Álex Ruiz y Víctor Ruiz aunque en esta ocasión fue antes, en el primer set, donde de nuevo tuvieron un trabajo añadido al habitual. Un desempate presumiblemente inesperado.

Ya en cuartos de final el asunto se puso más feo. Ganaron el primer set a Pablo Lijó y Maxi Arce también después de un tie break, pero acto seguido perdieron el segundo también en el desempate. En el tercero ya no hubo misterio y los número uno ganaron la manga y el partido por 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-3. Antes, Tapia deleitó a la grada, muy llena este viernes, con tres golpes mágicos de esos que no sabe muy bien ni como los hace: "Esos golpes, esas recuperaciones siempre vienen por un error previo, me paré mal, quise adivinar y me pillaron, fui por un lado e iba para el otro tiro un globo corto y tuve que salir de pista, son situaciones del juego de que uno no se da por vencido y saca lo que tiene en ese momento. Creo que estoy teniendo suerte pero prefiero hacer lo que tengo que hacer y lo que hemos trabajado con el equipo". Esa fue la explicación de un Tapia que dio un aviso para navegantes: "No nos deis por muertos".

Sufrir puede ser positivo

La situación es nueva para estos dos jugadores acostumbrados a ganar más fácilmente en estas rondas, lo achacan al parón del verano donde no han podido competir a alto nivel, pero restaron importancia y supieron darle la vuelta a la situación y convertirla en algo positivo: "No competir hace un mes cuenta, adaptarse a la altura de Madrid... pero todo eso lo veo como algo muy positivo porque llegamos a una semifinal habiendo sufrido mucho y esto nos viene muy bien. Lo veo así. Tuvimos momentos muy malos, momentos malos, momentos regulares y momentos buenos también, pero hay que estar y mañana si toca sufrir vamos a estar ahí y vamos a estar a tope a ver si se da", explicaba Tapia en la posterior rueda de prensa.

En semifinales se medirán a Mike Yanguas y Coki Nieto, quienes dieron cuenta de Fran Guerrero y Javi Leal a los que ganaron por 6-2 y 6-3 en un partido mucho más plácido. La dupla número cuatro del ranking FIP logra de esta manera una nueva plaza en semis dando continuidad a la racha que empezaron en Málaga y siguieron en el P1 Costa Daurada en Tarragona. El objetivo de Coki y Mike es jugar el domingo así que, de nuevo, Coello y Tapia tendrán un duro reto en el 20x10 donde los pupilos de Maxi Grabiel buscarán los puntos débiles con los que los número uno han llegado a Madrid.