Coello y Tapia desafiarán a Galán y Chingotto en otro capítulo del gran clásico del pádel

El Foro Itálico tendrá la final soñada. Arturo Coello y Agustín Tapia se enfrentarán este domingo a Alejandro Galán y Federico Chingotto en la lucha por el primer Major de la temporada, un duelo que ya se ha convertido en el gran clásico de la era Premier Padel.

Los primeros en asegurar su presencia en la final fueron Galán y Chingotto. La pareja número dos tuvo que emplearse a fondo para superar a Juan Lebrón y Leo Augsburger por 7-6 y 6-3 en un partido muy competido.

El primer set se resolvió por detalles mínimos. Galán y Chingotto supieron gestionar mejor los momentos decisivos y se adjudicaron el tie-break, un golpe que terminó pesando sobre sus rivales.

A partir de ahí, el madrileño y el argentino controlaron mejor el ritmo del encuentro. Con su habitual consistencia desde el fondo de la pista y una gran capacidad para minimizar errores, cerraron el segundo parcial y certificaron el pase a una nueva final.

Si la primera semifinal fue igualada, la segunda tuvo un claro dominador. Coello y Tapia ofrecieron una exhibición de autoridad para derrotar a Momo González y Lucas Campagnolo por 6-1 y 6-4.

Los números uno mostraron una versión muy sólida, especialmente en la manga inicial, donde apenas concedieron opciones a una pareja que había firmado una gran semana en la capital italiana.

Momo y Campagnolo intentaron reaccionar en el segundo set, pero la superioridad de Coello y Tapia volvió a hacerse evidente en los momentos clave. La pareja hispanoargentina administró la ventaja con inteligencia y cerró el encuentro en poco más de una hora.

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De esta manera, Roma volverá a disfrutar de uno de los enfrentamientos más esperados del circuito. Los números uno y los números dos medirán fuerzas por el título en una final que promete reunir todo lo que hace grande al pádel actual: talento, intensidad y máxima rivalidad deportiva.