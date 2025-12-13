Coello y Tapia no dejan ni las migajas a sus rivales

Menudo partidazo de semifinales el que se vivió en el Palau Sant Jordi entre Agustín Tapia y Arturo Coello frente a Franco Stupaczuk y Martín di Nenno. Qué espectáculo. La pista es perfecta para ver una mezcla del pádel de antes, el tradicional, el de pasar siempre una bola más, ese pádel jugón y de masticar los puntos a la vez que esos smashes que no perdonan, con saltos espectaculares, salidas de pista, x3, x4... Barcelona merecía un partido así.

Ya desde el inicio se vio que sería un partido duro e igualado. Opciones de rotura para ambas parejas que se iban salvanso sobre la bozina y con puntos de locura, sobre todo por parte de Tapia, que deleitó al respetable con sus marcianadas solo al alcance de un mago de este deporte como es el argentino.

No fue hasta el último juego del primer set cuando los número uno conseguían romper el servicio de sus rivales y con ello adjudicarse la primera manga. Este sábado no vimos a Tapia trepar por la reja, pero sí devolviendo una bola de espaldas agachado en una maniobra surrealista, o devolver desde fuera una pelota de la que esperó paciente a que votara para dar la estocada final al punto.

Con el primer set en el saco, los número uno pusieron la directa en el segundo romiendo el servicio de Di Nenno y encontrando el 3-0 poco después. Di Nenno y Stupa se defendían con uñas y dientes. No querían que el partido acabara. Una derrota significaba el final de la versión 3.0 de los Superpibes y querían exprimirlo hasta el final. salvando dos bolas de break al fin ganaban su servicio. Pero quedaba mucha pelea si querían aspirar a empatar el partido.

Coello durante el partido de semifinales en Barcelona / Premier Padel

Acortaron distancias los argentinos pero aparecieron los errores no forzados y, ante Coello y Tapia no se puede fallar porque si lo haces, te fulminan. No tienen compasión con el rival y fue así como llegó el final del partido y los número uno estarán en la final tras ganar por 7-5 y 6-2 a Martín di Nenno y Agustín Tapia.