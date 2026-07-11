Coello y Tapia buscan el quinto consecutivo en Málaga en un torneo marcado por el regreso de Bea González a casa

El Premier Padel Andalucía Málaga P1 ya conoce sus cuadros y todo está preparado para una semana de gran espectáculo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Los focos estarán puestos en Arturo Coello y Agustín Tapia, que llegan lanzados tras conquistar los cuatro últimos torneos del circuito y defenderán el título logrado el pasado año con el objetivo de ampliar su espectacular racha.

Los números uno del mundo debutarán frente a David Gala y Enzo Jensen o Víctor Ruiz y Mario Ortega, mientras que sus grandes rivales por el título, Fede Chingotto y Ale Galán, comenzarán su participación ante Juani Rubini y Maxi Sánchez o Denis Perino y Facundo Domínguez.

En la parte baja del cuadro aparecen Juan Lebrón y Leo Augsburger, terceros cabezas de serie, que iniciarán su camino frente a Santigosa y Sintes o Valenzuela y Martínez. Si se cumplen los pronósticos, los cuartos de final enfrentarían a Coello y Tapia con Coki Nieto y Jon Sanz; Martín Di Nenno y Paquito Navarro con Franco Stupaczuk y Mike Yanguas; Lebrón y Augsburger con Momo González y Lucas Campagnolo; y Javi Leal y Fran Guerrero con Chingotto y Galán.

En categoría femenina, una de las grandes protagonistas será Bea González. La malagueña volverá a competir ante su público como vigente campeona, formando pareja con Paula Josemaría, en un torneo especialmente emotivo para ella. Las segundas cabezas de serie arrancarán en octavos de final frente a Jessica Castelló y Marta Talaván o una pareja procedente de la fase previa.

Las principales favoritas, Gemma Triay y Delfi Brea, también debutarán directamente en octavos, donde esperarán a Lucía Martínez y Águeda Pérez o Lorena Rufo y Victoria Iglesias. Por su parte, Tamara Icardo y Claudia Jensen, recientes campeonas del P2 de Burdeos, sí comenzarán desde la primera ronda con la intención de prolongar su excelente momento de forma.

El torneo malagueño también servirá para ver en acción varias parejas de nueva creación. Marina Guinart y Ale Alonso partirán como séptimas cabezas de serie, Ale Salazar y Aranzazu Osoro lo harán como octavas favoritas, mientras que Verónica Virseda iniciará una nueva etapa junto a Jimena Velasco.

Además, el Málaga P1 tendrá un sabor especial para Claudia Fernández y Sofia Araújo, ya que será el último torneo que disputen juntas antes de separar sus caminos. A partir del P1 de Pretoria, la joven madrileña iniciará un nuevo proyecto junto a la prometedora Martina Calvo, una de las parejas que más expectación despierta de cara al tramo final de la temporada.

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Si no hay sorpresas, los cuartos de final femeninos podrían deparar duelos de enorme nivel entre Brea y Triay frente a Icardo y Jensen, Ortega y Calvo contra Fernández y Araújo, Ari Sánchez y Andrea Ustero ante Guinart y Alonso, y el esperado enfrentamiento entre Bea González y Paula Josemaría frente a Ale Salazar y Aranzazu Osoro.