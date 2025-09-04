Coello y Tapia arrancan con autoridad en Madrid y las chicas calientan motores para su estreno

Arturo Coello y Agustín Tapia no entienden de pausas. Los reyes del circuito, que cerraron la primera mitad del año con cuatro títulos consecutivos, reaparecieron en Madrid con la misma hambre de siempre. Su estreno en el Premier Padel Comunidad de Madrid P1 fue sólido, aunque sus rivales les pusieron en algún aprieto en la segunda manga. Al final, 6-3 y 7-6 (9) ante David Gala y Lucas Campagnolo para asegurar su billete a octavos. Allí se medirán a la dupla formada por Álex y Víctor Ruiz, que llegan dispuestos a ponerles a prueba.

El ambiente en la Movistar Arena respondió a la expectación. El público madrileño se rindió a Coello y Tapia, conscientes de que están ante una pareja histórica que, cada vez que pisa la pista, juega con la presión añadida de ser el rival a batir. Y de momento, no fallan.

Y si los número uno se fueron a dormir satisfechos, la jornada también dejó sonrisas para Fede Chingotto y Ale Galán, segundos favoritos del torneo. El argentino y el madrileño se mostraron compactos en su debut y doblegaron por 6-3 y 6-4 a Fede Mouriño y Rama Valenzuela. Una victoria sin sobresaltos que les sirve para tomar ritmo y mirar con optimismo la semana donde el Alien aspira levantar el título ante los suyos.

Otro de los estrenos esperados fue el de Juan Lebrón y Franco Stupaczuk. Los cabezas de serie número 3 firmaron un convincente 6-3 y 6-2 ante Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso, confirmando que quieren ser protagonistas en Madrid. Y no se quedaron atrás Coki Nieto y Mike Yanguas, cuartos favoritos, que se impusieron por 6-2 y 6-4 a Maxi Sánchez y Xisco Gil para meterse en la siguiente ronda.

Debut de las principales cabezas de serie

La emoción continuará este jueves con el debut del cuadro femenino, que llega con un aliciente histórico: por primera vez en Premier Padel, Gemma Triay y Delfi Brea parten como pareja número 1. La española y la argentina, que ya han levantado seis títulos en 2025, abrirán la jornada en la pista central a las 9:00 CET contra Marta Barrera y Marta Caparrós.

No serán las únicas protagonistas. Ari Sánchez y Paula Josemaría, números 2, entrarán en acción frente a Carmen Goenaga y Bea Caldera. Las número 2 del ranking FIP llegan a Madrid con la intención de recuperar sensaciones y plantarse en la final del domingo, pero la competencia será feroz.

El público madrileño también podrá disfrutar del estreno de Bea González y Claudia Fernández, cabezas de serie número 3, que medirán fuerzas contra Araceli Martínez y Alix Collombon. Una pareja que mezcla juventud y experiencia y que está dejando huella esta temporada.

La nómina de favoritas la completa el tándem formado por Andrea Ustero y Sofía Araújo, cuartas cabezas de serie, que debutarán ante Marina Guinart y Victoria Iglesias. Madrid se prepara para una jornada femenina de alto voltaje en la que todo apunta a un cuadro más abierto que nunca.