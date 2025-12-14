Coello y Tapia alejan los fantasmas y levantan el título en las Finals

Llegó la hora de la verdad con la final masculina. Los cuatro mejores jugadores del planeta en el 20x10. Arturo Coello y Agus Tapia frente a Fede Chingotto y Ale Galán... otra vez. El Palau Sant Jordi lleno a rebosar. El público respondiendo a las proclamas de speaker y pádel extraterrestre en la pista.

Lo dijo Chingotto en la rueda de prensa anterior al partido. "Nos tenemos ganas y siempre es un placer enfrentarnos a ellos". Se quejaba Galán de que sus rivales habían tenido más días de descanso: "POr supuesto que es una ventaja. Yo preferiría jugar el jueves y de mañana", aseguró.

Pero cuando entraron en la pista todo esto se quedó en el vestuario y empezó un partido maravilloso. Era el último de la temporada, necesitaban un último esfuerzo. Desfondarse al máximo, darlo todo, exprimirse porque sabían que en pocas horas estarían de vacaciones.

El partido no defraudó, cumplió con las expectativas de los 15.201 aficionados que se concentraron en el Palau Sant Jordi. Dieron primero Coello y Tapia con un quiebre, pero recuperaron enseguida el terreno perdido Galán y Chingotto y pusieron de nuevo el orden en el marcador. Chingotto tirándose por el suelo desenterrando bolas, Galán rematando desde 'Leganés', Tapia con sus marcianadas que nadie entiende, Coello con sus chancletazos inalcanzables. No se podía pestañear porque seguro que te perdías un golpe sublime.

Coello celebra un punto durante la final / Premier Padel

Con todo este espectáculo en la moqueta azul de la central se llegó al tie break deseado por una grada ansiosa por más pádel, más espectáculo y más show. Y lo tuvieron. Quizás fue un desempate con más errores. La presión siempre hace malas pasadas, y fueron Galán y Chingotto quienes mejor gestionaron un tie break que acabaron ganando y con ello también el primer set.

El partido entraba en una dinámica de guerra sin cuartel. Cualquier error se convertía en un remate ganador de Galán, una dejadita de Tapia y así, en un tramo de partido con más pádel de currante y menos padel de highlights fue transcurriendo el segundo set. No fue hasta el sexto juego cuando Coello y Tapia dispusieron de tres bolas de break que Chingotto salvó él solito. También él solito generó la cuarta opción para sus rivales y él solito lo resolvió y acabaron por ganar el juego. El Sant Jordi estalló: "¡¡¡¡¡Ale, Ale, Ale, Ale!!!!", coreó esta vez la grada tras el remate del Alien que subía el 3-2 al marcador.

Chingotto y Galán demostraron un nivel excelso en la final / Dani Barbeito

A este juego, que apuntaba a decisivo, le siguió un golpe maestro de Tapia por debajo de las piernas seguido de un bloqueo que maravilló a un público que no daba crédito a lo que veía. Volvía a instalarse el showtime en la pista. Y cuando hay showtime, Tapia se siente en su zona de confort y secundado por un Coello gigante en la pista dando una lección de pegadas y globos lograban romper el servicio después de ocho intentos en esta segunda manga y en el siguiente juego certificaron el empate del partido.

Empezaba una nueva batalla. Chingotto y Galán tuvieron las primeras opciones de quebrar, pero perdonaron y en el siguiente juego Tapia y Coello con un juego en blanco les 'robaron' el saque para ponerse 2-1 en el marcador. ¿Cuál fue la respuesta de Chingalán? generarse ellos también tres bolas de rotura. Pero los número uno solventaron el problema para mantener la ventaja (3-1).

El Superratón y el Alien lo intentaron por todos los medios, incluso generaron alguna oportunidad para quebrar, pero estaba caro ganar un punto a los número uno con su servicio. Con el 5-4 llegaba la última oportunidad de mantenerse en el partido de Chingalán y la primera de Coello y Tapia para finiquitarlo. El público quería más. Con un 0-30 parecía posible el milagro. Con el 30-40 y todo el Palau ovacionando a Chingotto, también.

A Coello y Tapia les aparecieron los fantasmas del año pasado. Chingalán salvó una bola de partido con Chingotto en el revés. Increíble. Fede y Ale se pusieron con ventaja logrando el quiebre en el siguiente punto. El grito de Galán se escuchó en el Tibidabo. El 5-5 ya campeaba en el marcador. Y el 6-5 para los de Jorge Martínez. Cuanta tensión en la pista y nervios en la grada donde todo el mundo tenía el corazón en un puño. Se llegó al tie break. Lo merecía el partido.

Tapia y Coello empezaron dominando por 3-0. Dos errores de Fede penalizaron demasiado a estas alturas del partido. Chingotto y Galán salvaron una segunda bola de partido, y una tercera, y una cuarta cuando la bola de Chingotto se iba al cristal y Coello la salvó. Pero la quinta ya fue imposible y el remate de Tapia lo tocó Galán, peero se le fue la bola al cristal. Arturo Coello y Agustín Tapia se coronaban maestros después de casi tres horas de pádel estratosférico.

Los Superpibes se despiden con el bronce

En el partido por la medalla de bronce, los Superpibes, que se despiden como pareja en estas Barcelona Finals, se impusieron a Paquito Navarro y Jon Sanz, otra dupla que no seguirá en 2026. El partido fue muy emocional con estas dos parejas buscando el honor de acabar su proyecto con un triunfo. El premio fue para los argentinos que se impusieron por 7-6 (2) y 6-3.