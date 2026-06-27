Coello mantiene el pulso en casa y Leal-Guerrero se reivindican en Valladolid

La Plaza Mayor de Valladolid ya tiene definidas sus semifinales tras una intensa jornada de cuartos de final marcada por el protagonismo de los favoritos, aunque también por una de las grandes sorpresas del torneo. Antes del turno masculino, el cuadro femenino dejó un resultado inesperado con la contundente eliminación de Ale Salazar y Ale Alonso, que cayeron por un doble 6-1 ante Giulia Dal Pozzo y Nuria Rodríguez, prolongando el sueño de la pareja revelación de la semana.

En la competición masculina, todas las miradas se enfocaron de nuevo al ídolo local Arturo Coello, que respondió una vez más ante su público. El vallisoletano, junto a Agustín Tapia, ofreció una actuación muy sólida para derrotar a Jairo Bautista e Íñigo Jofre por 6-1 y 6-4, confirmando su candidatura a conquistar el título en casa.

Los números uno dominaron con autoridad desde el inicio del encuentro. El primer set apenas tuvo historia gracias al ritmo impuesto por Tapia y la contundencia de Coello, mientras que en la segunda manga Bautista y Jofre elevaron el nivel y obligaron a los líderes del ranking a mantener la concentración hasta cerrar el partido.

Labrón y Augsburger, a semis sin jugar

Su rival en semifinales serán los siempre peligrosos Juan Lebrón y Leo Augsburger, y más en una pista como la de Valladolid, donde la bola vuela y se premia la pegada como en ningún otro escenario. El español y el argentino lograron el pase después de la retirada de Lucas Campagnolo y Momo González, a causa de la lesión que sufrió el brasileño que le impidió saltar al 20x10 este viernes. De esta manera, los 'Leburger' se plantaron a semis sin jugar los cuartos, un día de descanso que les vendrá de perlas.

Guerrero y Leal siguen escalando

La gran campanada del día, sin embargo, llegó en el segundo partido de la tarde. Fran Guerrero y Javi Leal confirmaron que poco a poco van recuperando esa sintonía del pasado y firmaron una victoria de enorme prestigio frente a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas por 7-6 (8) y 6-4. La pareja española vuelve así a alcanzar las semifinales del torneo por segundo año consecutivo.

El triunfo tuvo todavía más mérito por la solidez que mostraron en los momentos decisivos. Tras adjudicarse un igualado primer set en el 'tie-break', Guerrero y Leal mantuvieron la iniciativa durante la segunda manga para cerrar una de las victorias más importantes de esta versión 3.0 que arrancó en el Major de Roma. Además, siembran dudas en una pareja como la de Stupa y Yanguas que no acaba de obtener los resultados y el juego deseado.

Noticias relacionadas

El último billete para semifinales quedó en manos de Fede Chingotto y Ale Galán. Los segundos cabezas de serie cerraron la jornada con un convincente 6-1 y 6-4 sobre Paquito Navarro y Martín Di Nenno, un resultado que confirma que la Chingalaneta sigue en su 'prime' y quiere recuperar la senda de los títulos que dejaron atrás hace dos torneos en Roma.