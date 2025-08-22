"Coello es el jugador más práctico del circuito; Tapia es ilegible"

Sanyo Gutiérrez es de los que habla alto y claro. No se esconde nunca aunque sus opiniones sean impopulares. Va siempre de frente y analiza el pádel desde la esencia porque ese es el deporte que él ama, que ha vivido y que ha interpretado a la perfección durante su longeva carrera a la que le quedan unos cuatro años "si las lesiones me lo permiten". El jugador argentino habló largo y tendido en una entrevista en el portal VeinteDiez y dejó unas cuantas perlas para la posteridad.

Su secreto para entender el pádel

"Tenía mucha memoria. Más allá de recordar todos los resultados, tenía mucha memoria de lo que había hecho bien y lo que había hecho mal. Cuando venía una situación parecida, aunque fuera cinco años atrás, me acordaba y lo corregía. Esa memoria me iba haciendo no repetir el mismo error".

Belasteguín y el buen pádel

"Jugar lindo y pegarle bien a la pelota hay millones, jugar bien son contados". "Para jugar bien al pádel primero hay que entenderlo y saber tirar al espacio y a la velocidad justa donde tocaba". '“El ejemplo claro de este deporte es Belasteguín. ¿A vos te parece que juega más lindo que otros? No, Belasteguín no juega lindo al pádel. No lo ves y decís: ‘Qué bonito, qué deleite, cómo le pega a la pelota’. Pero le ganaba a todos. Hace lo que hay que hacer”".

Arturo Coello

"Arturo sufre más con un zurdo". "Arturo para mí es hoy por hoy el jugador más práctico del circuito. Quizás hay otros más habilidosos pero Arturo tiene claro siempre lo que hay que hacer. Tal vez hace tres cosas diferentes, casi siempre sigue un patrón de juego muy parecido. Contra los derechas ya casi no sufre, termina sufriendo con los zurdos. Si hubiese más zurdos lo pasaría peor".

"Arturo hace bien cuatro cosas pero las hace perfectas. Es un 'killer', es insaciable". "¿Las cosas que hace bien? El resto alto de revés; en la red tiene una buena volea táctica al medio con la velocidad justa; de derecha te esconde el paralelo y cuando viene por arriba te explota".

Agustín Tapia

"En Tapia creo que hay mucha habilidad. No tiene patrón, es ilegible. En otros deportes también pasa. Messi todo el mundo sabe que va hacia la izquierda y chuta a portería, pero no se la quitan, es porque tienen esta capacidad de hacerlo cuando no sabes que lo van a hacer, no lo puedes leer. Agustín no se deja leer, tiene tanta facilidad que es capaz de improvisar".

La pareja Stupaczuk-Lebrón

Esta pareja me gusta mucho, pero en cancha rápida. En pista lenta les falta un poquito más de potencia para lograr un winner desde otro ángulo que no sea el smash. Creo que son la pareja que pueden dar algún dolor de cabeza a estas dos (Coello/Tapia y Galán/Chingotto) en cancha rápida".

"Noto que hay un poco de tensión entre ellos en algún momento. Yo si fuese ellos o si fuese su entrenador les pediría paciencia, agarrar este año de aprendizaje y seguir con fe para un año siguiente donde ya se conocen y saben como tratarse, como hablarse".

Stupa y Lebrón durante un partido de Tarragona / Premier Padel

"Es un primer año difícil y más con un jugador como Juan (Lebrón) que es difícil de tratarlo dentro de la cancha, pero es un animal. Ante todo quiere ganar. Podemos estar peleados pero quiere ganar y después ya lo arreglaremos en el vestuario".

Consejo a los jugadores jóvenes

"Falta interés de ver. No es lo mismo ver el partido por televisión que en vivo. Yo vería muchos más partidos. El vivo te da más que verlo en la tablet"

La opinión externa del pádel

"Me gusta mucho la táctica pero no quiero que la creatividad se pierda porque esto es lo que te hace diferente. El espectador entiende muy poco de pádel. Muchos te hablan de chavales que te dicen que si se pusiera las pilas sería un crack, pero eso no tiene nada que ver. La gente, al querer opinar de algo que no sabe contamina más que lo que ayuda. Yo si fuese espectador disfrutaría más que intentar analizar el deporte".

"Muchas parejas se separan porque hay un montón de comentarios que afectan al jugador y por eso hay tanto cambio. A veces los chicos de 20 años no saben manejar esto y les afecta el ruido".

Retirada

"Estoy pasando la lesión más grave de mi carrera. Me propuse jugar hasta los 45, pero depende de las lesiones. Esta lesión me hace mucho daño no ya a nivel físico sino a nivel mental. Si esto me pasa en los siguientes años tal vez cuelgue la pala antes, pero quiero intentar competir sano hasta los 45".