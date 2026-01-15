Coello, el Federer del pádel: número uno, ON, Rolex… y el mundo a sus pies

Arturo Coello no solo es el número uno del mundo del pádel. Es, cada vez más, una figura del deporte que está teniendo una carrera llena de éxitos en todos los ámbitos. Atraviesa ahora mismo un camino de rosas que recuerda mucho al que transitó Roger Federer: primero fue la conquista de la cima de un deporte, en este caso el pádel, después llegó la apuesta por ON como marca de ropa y a los pocos días la llegada de Rolex, una marca eternamente ligada al tenis y que ahora pone el punto de mira en el pádel. Es la consolidación de una imagen que trasciende lo puramente deportivo. Agustín Tapia es un mago en la pista, pero Coello se está convirtiendo en un icono fuera de ella para las marcas.

La comparación con uno de los mejores tenistas de la historia de este deporte no es casual. ON, la firma suiza que revolucionó el mercado del deporte y que convirtió a Federer en socio estratégico y embajador, encontró en Coello el perfil ideal para liderar su desembarco definitivo en el pádel. Un jugador joven, dominante, carismático y con una proyección internacional que va mucho más allá del circuito además de ser un número uno muy sólido y un jugador con un gran discurso, educado y con una buena imagen dentro del circuito.

A esa alianza se ha sumado ahora Rolex. Una marca que no elige embajadores al azar y que históricamente ha vinculado su imagen a iconos del deporte mundial, sobre todo del tenis y el golf. Que el nombre de Coello aparezca asociado a la mítica corona suiza es una señal inequívoca de que el pádel ha dejado de ser un deporte emergente para convertirse en un escaparate global de primer nivel.

Pero el crecimiento de Coello no se explica solo por los contratos. El año pasado, el número uno tomó una decisión estratégica clave: fijar su residencia en Miami. Un movimiento que de entrada extrañó a muchos al optar por dejar España, el epicentro del pádel mundial, pero fue una estrategia que iba mucho más allá de lo personal y que conectó directamente al jugador a una nueva dimensión internacional. Estados Unidos se ha convertido en uno de los grandes focos de expansión del pádel y Miami es hoy un nexo entre el deporte, los negocios y la visibilidad mediática.

Allí, Coello no solo se entrena, sino que consigue que le lleguen más sponsors a su representante. Las ofertas de grandes marcas, patrocinadores y proyectos parecen a la orden del día en la agenda del vallisoletano, algo que refleja una realidad incuestionable: los cracks del pádel ya cotizan como estrellas globales. Después de muchos años vinculado a la marca estadounidense Head, Arturo descartó la mítica marca de pádel para unirse a ON, en el que será el icono de la marca suiza para introducirse en el potencial mercado del pádel. Pero solo en el téxti ya que el King seguirá, de momento, usando la pala Head Extreme Pro que tantos éxitos le ha dado en la pista.

Pocos días más tarde, le cae en sus manos un contrato de Rolex que seguro que ofrece cantidades muy importantes a sus embajadores -Federer estaría cobrando entre 8 y 9 millones de dólares al año-. Estamos hablando ya de contratos de alta gama que, como decimos, es la primera y más notable señal del crecimiento y la internacionalización de este deporte tan joven. ON y Rolex, dos marcas que definen a Federer y ahora a Coello.

El claro síntoma de que el pádel ya está en otra dimensión

El caso de Coello es, en ese sentido, paradigmático. Su ascenso deportivo ha ido acompañado de una construcción de marca sólida, coherente y alineada con los grandes referentes del deporte mundial. Igual que sucedió con Federer en su día, su figura empieza a representar excelencia, elegancia y liderazgo dentro y fuera de la pista. Aunque Coello, en este caso, no tiene el pádel más elegante del circuito, su imagen fuera de ella sí encaja a esas prestigiosas marcas.

Que el número uno del pádel camine por ese sendero no es solo una noticia individual. Es la confirmación de que el pádel ha entrado definitivamente en otra dimensión. Una en la que sus estrellas ya juegan, también fuera de la pista, en la misma liga que los gigantes del deporte mundial... o están dando sus primeros pasos para conseguirlo.