Coello buscará revalidar el título en su casa tras un sorteo amable

El P2 de Valladolid tiene muchas cosas especiales. Una de las que más prestigio le da es una instalación icónica en la Plaza Mayor de la ciudad que se convierte en el punto neurálgico del pádel en el planeta con una pista que ya forma parte de la historia de este deporte. Pero otra de las particularidades que prestigia el torneo es que el número uno del mundo, Arturo Coello, nació en esa ciudad y lleva su nombre por todo el mundo.

Lógicamente, Coello es el jugador más querido en Valladolid y sin duda que contará con el apoyo de toda la grada, algo que le ayudó el año pasado a conquistar el título junto a Tapia, aunque en esa ocasión fue en otro escenario, concretamente el Polideportivo Pisuerga. Este año los campeones del pádel mundial competirán en un lugar espectacular. La venta de entradas sigue con fuerza, y se espera lleno total durante varios días. El evento contará también con dos pistas adicionales instaladas en Acera de Recoletos.

Sorteo de los cuadros

Este sábado se sortearon los cuadros principales y en esta ocasión el sorteo fue más beneficioso para los número uno quienes, sobre el papel, cuentan con una ruta más amable que los número dos del mundo, Chingotto y Galán. Así, Coello y Tapia, cabezas de serie número 1, debutarán contra una pareja proveniente de la fase previa. Alex Chozas y Sanyo Gutiérrez serán los rivales de Fede Chingotto y Ale Galán, campeones en Roma y cabezas de serie número 2. Franco Stupaczuk y Juan Lebrón (3) van por la parte de Chingalán donde además se encuentran parejas de la talla de Paquito Navarro y Lucas Bergamini, Pablo Cardona y Leo Augsburger o Jose Diestro y Juanlu Esbrí, además de la nueva pareja formada por Javi Garrido y Diego Gil, jugador reserva, debido a la lesión de Tino Libaak. Stupa y Lebrón debutarán contra Íñigo Jofre y Álex Arroyo.

Tapia y Coello buscan revalidar el título en Valladolid / Premier Padel

Debut complicado para Coki Nieto y Mike Yanguas

El partido más atractivo de la primera ronda será entre Coki Nieto y Mike Yanguas (4) contra Fran Guerrero y Javi Leal, semifinalistas en Roma, que estos van por la parte de arriba donde transitan también Tolito Aguirre y Gonza Alfonso, los Mágicos, que jugarán su último torneo juntos.

Los posibles cuartos de final serían Coello/Tapia (1) vs Alonso/Bautista (8), González/Sanz (5) vs Nieto/Yanguas (4), Stupaczuk/Lebrón (3) vs Bergamini/ Navarro (6) o Cardona/Augsburger (7) vs Chingotto/Galán (2).

Duros debuts en el cuadro femenino

En el cuadro femenino, veremos un nuevo capítulo del gran duelo del 2025 entre Ari Sánchez y Paula Josemaría contra Delfi Brea y Gemma Triay. Las dos parejas son las cabezas de serie 1 y 2 en un cuadro de 24 parejas. Paula y Ari esperan en segunda ronda a Collombon/Martínez o a una pareja clasificatoria. Para Delfi y Gemma, el primer partido podría ser contra Marina Guinart y Victoria Iglesias, quienes hicieron un gran papel en semifinales del Major de Roma frente a Brea y Triay.

Gemma TRiay y Claudia Fernández ganaron en Valladolid en 2024, hoy son rivales / Premier Padel

Cánovas/Velasco o Castelló/Rufo serán las primeras rivales de Bea González y Claudia Fernández (3), mientras que Osoro/Calvo o Riera/Eugenio jugarán contra Sofía Araújo y Andrea Ustero (4). En el cuadro femenino no hay partido fácil para las principales cabezas de serie ya que entran directamente a octavos de final, aún así, los posibles cuartos de final serían Sánchez/Josemaría (1) vs Alonso/Jensen (7), Sainz/Llaguno (8) vs Ustero/Araújo (4), González/Fernández (3) vs Ortega/Icardo (5) o Salazar/Virseda (6) vs Triay/Brea (2).