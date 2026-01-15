Las claves de la indignación de los jugadores de menos ranking con la FIP: "Esto se llama reírse a nuestra cara con el culo al descubierto"

Los jugadores de pádel de menos ranking, es decir, clasificados por debajo del 100, o lo que es lo mismo, los jugadores que juegan preprevias y previas en Premier Padel, o que suelen prodigarse en los torneos Platinum, Gold, Silver y Bronce de la FIP, han levantado la voz al recibir la notificación por parte de la Federación Internacional que se les añade una cuota anual para poder acceder a la plataforma Padel One donde deben inscribirse a los torneos.

Es sin duda uno de los puntos del nuevo reglamento que está generando más controversia ya que estamos hablando de la imposición de una nueva cuota para suscribirse a Padel One, el sistema oficial de suscripción de torneos. Hasta ahora, la utilización de esta plataforma era gratis para todo el mundo, pero a partir de este año, los jugadores con un ranking que esté por debajo del Top 100 deberá pagar una cuota anual para acceder a ella y poder inscribirse a los torneos.

La nueva cláusula del reglamento de la FIP / SPORT.es

Esta cuota, que tal y como refleja la tabla adjunta será de 120 euros para Premier Padel, de 80 euros para Cupra FIP Tour, de 150 euros si se quieren jugar torneos en ambas competiciones, de 40 para FIP Promises, de 90 para FIP Promises y Cupra FIP Tour y de 25 para FIP Beyond, no incluye las inscripciones a los torneos.

Los jugadores se quejan ya que consideran que es un abuso tener que afrontar este nuevo pago, ya que se añade a una lista de gastos que en un inicio no debían pagar mientras que poco a poco se han ido multiplicando los dispendios haciendo muy complicado seguir como jugador de pádel profesional si no tienes contratos importantes con marcas que asuman el desembolso de todos estos pagos.

El jugador Álvaro Cepero, conocido por ser muy crítico con la política de la Federación Internacional de Padel y con la actitud de muchos jugadores del circuito, alzó la voz una vez más quejándose con ironía por la imposición de esta nueva cuota a los jugadores con un duro mensaje hacia los jugadores y dirigentes que consideraron que lo mejor era dejar World Padel Tour para 'alistarse' a Premier Padel.

"¿Contentos?, ¿vais a pagar vosotros la cuota de todo el mundo que confió en vosotros?", dice Cepero en su mensaje. Pero va más allá al asegurar que "esto se llama reírse en nuestra cara con el culo al descubierto", dice indignado el jugador, número 50 del ranking, que estará exento de pagar dicha cuota.

La reacción de Álvaro Cepero a la nueva medida de la FIP / SPORT.es

Los jugadores consideran que esta es la gota que colma el vaso puesto que en un inicio les prometieron hoteles y dietas pagados y todos los támites gratis, después dejaron de tener el hotel pagado en las fases previas, posteriormente se introdujo el pago de la inscripción en los torneos del Cupra FIP Tour, es decir, los Platinum, Gold, Silver y Broze que se organizan por todo el mundo cuya inscripción asciende a 40 euros, mientras que ahora, poder acceder a la plataforma oficial donde formalizar dichas inscripciones, también tendrá un coste anual.

Además, todo ello no exime a los jugadores de tener que pagar la cuota anual de sus respectivas federaciones territoriales para tener la licencia federativa con lo cual, este nuevo pago, se añade a una serie de gastos que debe asumir el jugador para poder saltar al 20x10 a competir.

Polémica en el pádel / Mariano Castro/FIP

Tampoco ha gustado que precisamente los jugadores del 1 al 100 del ranking, que son los que, lógicamente, tienen más ingresos, estén exentos de este pago. Según ellos, se trata de un agravio comparativo sin sentido. "Como reconocimiento a la exitosa temporada 2025, los jugadores y jugadoras clasificados/as dentro del Top 100 a fecha de 31 de diciembre de 2025, estarán exentos del pago de la cuota de suscripción", argumenta la FIP en su comunicado para liberar a los Top 100 de la cuota.

Una polémica más sobre la mesa de Luigi Carraro que deberá lidiar con un grupo importante de jugadores que no están de acuerdo con el pago de esta nueva cuota que consideran con fines recaudatorios: "Una manera de recaudar dinero por la mismísima geta", considera Cepero en su post de Instagram.