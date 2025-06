La clave de la pasión que levanta Paquito en Argentina: "Me ven y dicen: este tío está loco como todos nosotros"

Paquito Navarro y Lucas Bergamini forman algo parecido a la 'extraña pareja' que hicieron tan popular Paco Morán y Joan Pera -dato para los viejos del lugar-. En la gira sudamericana tuvieron la cara y la cruz. Si bien en Asunción cayeron en primera ronda, en Buenos Aires jugaron la final mostrando una cara muy competitiva aunque es justo decir que se clasificaron tras la retirada de Galán y Chingotto por problemas estomacales del madrileño.

Pero ello no empañó que la pareja hispano-brasileña, que partía como dupla 7 en el Buenos Aires Premier Padel P1, sintiera lo que es jugar una final, algo que Paquito llevaba 532 días sin conseguirlo y Berga 217. Eran dos hombres felices pese a ceder en el último partido ante Coello y Tapia por 6-2 y 6-2. Además, en Argentina, el sevillano ha visto como el público le ofrece en todo momento un cariño muy especial con auténticos baños de multitud por allá donde pasaba.

Igual de pasional que los argentinos

En cuanto a la pasión que sienten los argentinos por el pádel, demostrado con un ambiente excepcional en las gradas del Parque Roca, y sobre todo la emoción que les despierta el andaluz, Paquito aseguró que "lo disfruto mucho y eso es algo que no se puede fingir. Me lo ven en la cara. Saben que me caliento, que sonrío, que celebro, que me cabreo que lo tengo todo", explicaba el sevillano mientras Bergamini se reía medio avergonzado a su lado tapándose la cara. Siguiendo con la explicación, Navarro añadió: "Y dicen (los aficionados): Este está loco igual que todos nosotros", arrancando las risas de todos.

Bergamini desvela la conversación antes de juntarse

Llegó el turno de explicar sus sensaciones a Bergamini explicando que "por más que se caliente como él dice y vaya y vuelva es un tío que de juego siempre está. Yo intento mantener la estabilidad de la pareja y esperar que él retome si se va. Yo quiero que él sea así".

El brasileño reconoció que "cuando hablamos el año pasado para jugar juntos yo le dije: 'a mí dame el verdadero Paco, no te guardes nada. Porque yo así te veo competitivo'", dijo arrancando esta vez las risas de la prensa y el propio Paquito.

Berga piensa que de esta manera con un carácter tan emocional, es cuando Navarro juega mejor dentro del 20x10: "Yo creo que él para ser competitivo tiene que ser así, intenso y vivir el deporte, y yo ser el jugador que banca (aguanta) a la pareja si las cosas no van bien", añadió el de Bento Gonçalves.