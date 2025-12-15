Claudia Fernández: "¿Cómo he dormido? Ha sido la mejor noche de mi vida"

Claudia Fernández era la chica más feliz del plantea este lunes, primer día de su vida como Maestra del pádel mundial tras proclamarse campeona, junto a Bea González, en las Premier Padel Barcelona Finals. Pese a ello no quería hablar de su futura pareja que, pese a que no es oficial, SPORT ha confirmado que será Sofi Araújo. Sí habló de sus sensaciones tras conseguir un título tan importante con el que, además, batió el récord de precocidad quitándole este privilegio precisamente a la Perla, con quien ha firmado una temporada ilusionante que se disuelve con un broche de oro.

Durante el torneo The Open de TQ Alternative Investments, celebrado este lunes en el Augusta Pádel de Sant Cugat del Vallès con la presencia de la madrileña además de Alejandra Salazar y Jairo Bautista y con muchas caras conocidas del mundo empresarial y del deporte, le robamos unos minutos a una de las jugadoras con más proyección del circuito.

Ya eres campeona del Masters, ¿cómo has dormido esta noche?

Muy bien, he dormido genial, creo que la mejor noche de mi vida. Para acabar el año de la mejor manera, súper feliz del resultado de toda la temporada y de seguir con la ilusión de ganar torneos y de disfrutar del pádel.

¿Cómo gestionas saber que estás haciendo historia con solo 19 años?

Intento no pensarlo mucho porque creo que al final es algo que te puede meter un poco de presión. Hay gente que viene de abajo que también está jugando muy bien y puedes pensar que te van a superar o cosas así. Al final los récords son sólo números y a mí lo que me importa es disfrutar del pádel y estar rodeada de un buen equipo.

Claudia y bea con los trofeos de campeonas / Premier Padel

¿Qué sientes más, presión por lo que se espera de ti o ilusión por seguir adelante y conseguir grandes éxitos?

Cien por cien ilusión, yo lo único que quiero es seguir jugando al pádel, disfrutar de mi carrera y disfrutar de cada paso que dé que seguro que es positivo.

¿Qué es para ti lo más difícil de gestionar en un crecimiento tan rápido en el pádel?

Mentalmente ha sido complicado. Yo venía de jugar dieciseisavos, octavos y de ahí a pasar a tener que ganar torneos fue algo demasiado rápido que no supe gestionar, pero creo que lo llevé de la mejor manera y ahora me siento con mucha más confianza y siento que soy capaz de ello.

¿Te sigues divirtiendo como cuando jugabas en menores?

Sí, cien por cien. Ahora es algo un poco diferente porque en menores era más diversión y te llevabas muy bien con la gente y ahora es más profesional, es nuestro trabajo. En menores no era nuestro trabajo, era simplemente diversión.

¿Cómo gestionas los días malos?

Por suerte estoy rodeada de un gran equipo, tengo a mi familia que siempre está para apoyarme e intento desconectar con alguna otra cosa que no sea pensar en pádel, aunque a veces es complicado. Pero sobre todo rodearme de buena gente que es lo más importante.

Claudia rodeada de los suyos / RRSS

Has ganado las Finals, también otros torneos durante la temporada, ¿disfrutas de estos títulos o enseguida piensas en el siguiente objetivo?

Sí, yo creo que hay que disfrutar también de los éxitos porque el año pasa muy rápido y creo que a veces no valoramos haber llegado a finales o semifinales. Parece todo muy fácil pero no lo es y hay que valorarlo y disfrutarlo en el momento y luego ya, obviamente, pensar en lo siguiente.

Bea y Claudia han disfrutado jugando juntas esta temporada / Premier Padel

Hazme una valoración de lo que ha sido tu pareja con Bea ¿Qué has sacado de Bea? ¿Qué sentimiento tienes hacia ella?

Como nos acercamos en edad nos entendíamos muy bien. La pareja se ha formado muy bien con el equipo, con Gaby (Reca), con Óscar (Cloquell), con mucha gente que tenemos detrás y súper feliz de que me acompañase este año, de disfrutar a su lado. Con ella he aprendido sus ganas de querer ganar y que al final a mí me está costando un poco porque soy muy pequeña, pero creo que me ha motivado mucho.

Precisamente decías ayer en rueda de prensa que tú preferías la ventaja en vez del punto de oro porque tú quieres oportunidades, ¿por qué?

Pues no lo sé. Igual es porque ahora las oportunidades me cuesta como ganarlas o aprovecharlas, así que yo prefiero siempre tener muchas. Es verdad que el punto de oro lo hace más ameno, pero a mí me gusta tener muchas oportunidades.

Claudia, feliz con la copa de campeona de las Finals / RRSS

¿Con qué jugadora de todo el circuito te gustaría jugar alguna vez?

Es un poco imposible, pero siempre me hubiese gustado jugar con Alejandra Salazar, que ha sido mi ídola desde pequeñita pero creo que no se va a poder cumplir, pero estaría super bien.

¿Cómo tienes planificadas las vacaciones?

Pues no tengo mucho planificado, me voy a ir un finde a un sitio y lo demás en casita con la familia que creo que lo necesito ahora.

¿Objetivos para el 2026?

Seguir mejorando como jugadora y como persona que al final es lo que más me importa y seguir creciendo, que todavía me queda para rato.