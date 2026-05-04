Coello y Tapia, a resarcirse en Asunción donde tienen cuentas pendientes

El Qatar Airways Premier Padel Tour cambia de continente. Tras el emocionante P2 de Bruselas, el circuito aterriza en Sudamérica con una doble cita: primero el Asunción P2 en Paraguay y, a continuación, el Buenos Aires P1 en Argentina. Dos torneos consecutivos que pueden empezar a definir la dinámica de la temporada.

La gira llega con varios focos de atención abiertos. En el cuadro masculino, el primer título de la pareja formada por Juan Lebrón y Leo Augsburger ha puesto en alerta a las dos primeras parejas del ranking, mientras que en el femenino, Paula Josemaría y Bea González llegan lanzadas tras encadenar tres títulos consecutivos.

Coello y Tapia, con cuentas pendientes

Los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia, están mostrando esta temporada menos dominio respecto a sus rivales, ya no son tan superiores, han dejado de ser los intocables y aterrizan en Asunción donde, precisamente, tuvieron un bache la temporada pasada cayendo en cuartos de final tras perder ante Diestro y Esbrí en tres sets. Será el momento pues de mostrar el nivel esperado y aprovecharlo para ampliar distancias en el ranking. Los números uno, buscarán además resarcirse tras su derrota en Bruselas. Su debut será ante Lucas Campagnolo y Jairo Bautista o una pareja procedente de la fase previa.

Chingalán, a por todas

Por su parte Chingotto y Galán defienden título por lo que también tienen grandes intereses depositados en esta gira americana en cuanto a puntos. Los número dos arrancarán frente a Íñigo Jofre y David Gala o dos clasificados.

El cuadro deja unos hipotéticos cuartos de final de alto voltaje: Coello/Tapia frente a Coki Nieto y Jon Sanz, Garrido/Bergamini ante Lebrón/Augsburger, Stupaczuk/Yanguas contra Momo González y Martín Di Nenno, y Guerrero/Navarro midiéndose a Chingotto/Galán.

En Asunción, el torneo masculino contará con 28 parejas y también con protagonismo local. El joven paraguayo Facundo Dehnike, nacido en 2008, ha recibido una wild card junto a Marcel Font y podría cruzarse en octavos con una de las duplas más potentes del circuito: Franco Stupaczuk y Mike Yanguas.

Bea y Paula, un arranque muy complicado

En categoría femenina, serán 24 parejas las que compitan, con las ocho cabezas de serie accediendo directamente a octavos. Josemaría y González, intratables en las últimas semanas, no tienen un inicio fácil ya que debutarán ante Bea Caldera y Carmen Goenaga o frente a Jessica Castelló y Lorena Rufo, dos duplas con capacidad para sorprender. Precisamente Bea defiende título en Asunción, donde el año pasado ganó el torfeo jugando al lado de Claudia Fernández.

La otra gran referencia del cuadro será la formada por Delfi Brea y Gemma Triay, que podrían medirse en su estreno a Alix Collombon y Jana Montes o a una pareja procedente de la previa.

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Si se cumplen los pronósticos, los cuartos de final ofrecerían duelos de máximo nivel: Brea/Triay ante Salazar/Alonso, Icardo/Jensen contra Sánchez/Ustero, Fernández/Araújo frente a Guinart/Virseda y Ortega/Calvo contra Josemaría/González.