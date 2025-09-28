Cincuentenario Galán: Ale y Chingotto se coronan en Alemania ganando, por fin, a los número uno

Alejandro Galán y Fede Chingotto volvieron a ganar un título siete torneos después. Ya tocaba. Son muchos los días que han estado trabajando junto a Jorge Martínez para conseguir derrotar a Arturo Coello y Agustín Tapia, los claros dominadores del circuito los últimos años.

Las estadísticas eran absolutamente contundentes. Dominio absoluto en el cara a cara entre los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia frente a Fede Chingotto y Alejandro Galán, los número dos que mirando los números sabían que debían jugar el partido perfecto para llevarse la final. El 6-1 de 2025 y el 16-6 global son palabras mayores en una rivalidad que se ha convertido en el clásico del pádel mundial.

Pero los partidos hay que jugarlos números al margen. Nadie sabe qué pasará dentro del 20x10 y mucho menos cuando entran a escena estos cuatro jugadores capaces de deleitar al respetable con esas jugadas de dibujos animados, de 'play station' que ni ellos mismos entienden cuando las ven repetidas en redes sociales.

Galán y Chingotto están ya cansados de verse superados una y otra vez por unos Coello y Tapia que parecen invencibles y salieron a la final decididos a cambiar cosas y, de paso, a acallar bocas, muchas de ellas críticas con esa dupla al considerar que el Superratón no es jugador para acompañar al madrileño en el reto del número uno.

El partido arrancó muy igualado pero ya se intuía que en esta ocasión y con la pista alemana con unas condiciones francamente lentas, la mentalidad y la estrategia serían fundamentales para llevarse el gato al agua.

Y el partido casi perfecto de Galán y Chingotto arrancó cuando vieron que en el séptimo juego los Goldenboys les rompían el saque. En lugar de volver los fantasmas, el banquillo fue claro: "Estamos cerca, seguimos positivos, seguimos trabajando". Y así fue como tras el 5-4 para llegaba un juego que a la postre sería decisivo. Con los sentimientos absolutamente positivos dentro y fuera de la pista, Chingotto y Galán trasladaban el problema al otro lado de la red con un break que se convirtió en oxígeno puro.

Se llegó al tie break y ahí, Chingalán no quiso ya más dilaciones y lograban, por fin, ganar un set a una pareja que llevaba desde la final del Madrid P1 sin ceder manga alguna. Gran parte del trabajo estaba hecha, pero quedaba un mundo por delante. Todos saben lo peligrosos que son Coello y Tapia heridos. Se las saben todas y salen de cualquier atolladero en un par de golpes.

Pero este domingo no era el día. Chingotto y Galán querían dormir por fin un domingo sonriendo. Y lo lograron después de un segundo set donde Coello y Tapia empezaron a tener dudas ante la avalancha de juego de un Chingotto incombustible acompañado por un Alien a su lado que a la mínima oportunidad sentenciaba el punto.

Y fue así como iniciaron el segundo set con un break que certificaron en el siguiente juego y de ahí a la gloria tras ganar una nueva final al imponerse por 7-6 (7) y 6-2. Chingotto y Galán no levantaban un título desde el Italy Major, en junio de este año en la que fue la única victoria esta temporada ante Coello y Tapia. Este domingo sumaron la segunda y el quinto título del año, el décimo desde que se unieron como pareja.

Y más número para la ilusión. Con este título, Ale Galán se convierte en el jugador en activo con más títulos profesionales oficiales contando todas las competiciones llegando a la mágica cifra de los 50, uno más que Tapia con quien estaban empatados.