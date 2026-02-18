Cinco claves para creer que Ari y Andrea pueden asaltar el número uno ya en 2026

Ari fue clara en rueda de prensa: nada de obsesionarse con el número uno. La prioridad es consolidar la pareja, crecer como equipo y sentar las bases de un proyecto duradero. Sin embargo, el pádel no entiende solo de discursos prudentes, también habla a través de los resultados. Y los resultados, de momento, disparan la ilusión.

1. Invictas desde que unieron sus caminos

Ocho partidos, ocho victorias. Cuatro en la Hexagon Cup y cuatro en el Riyadh Premier Padel P1. No es solo una cuestión de estadísticas, sino de realidad competitiva. Ganar desde el primer partido aunque sea en una competición no oficial y seguir en la misma dinámica en torneo oficial como pasó en Riad refuerza la confianza y acelera cualquier proyecto.

2. Un acoplamiento inmediato

Lo que más sorprende no es que ganen, sino cómo lo hacen. Desde el primer partido se percibe una estructura clara: Andrea imprime velocidad y agresividad con su zurda explosiva y con un juego muy difícil de leer para la rival; Ari equilibra, ordena y decide con maestría con un despliegue de golpes perfectos que la llevaron al número uno. No hay dudas en los roles y pocos titubeos en los momentos importantes. Parecen una pareja rodada desde hace meses. Además, fuera de la pista se llevan muy bien las dos jugadoras catalanas.

3. Trabajo diario y mismo equipo técnico

Comparten entrenamientos y equipo de trabajo. Esa convivencia diaria permite ajustar detalles con rapidez y consolidar automatismos. En un circuito cada vez más exigente, la estabilidad fuera de la pista es tan importante como el talento dentro de ella. Y en ese aspecto parten con ventaja. Seguro que vendrán otras circunstancias que no les serán tan propicias como las de Riad, pero al poder estudiar aspectos de los rivales, climatológicos, etc... juntas es algo que les puede beneficiar sobremanera.

4. Una sociedad que encaja tácticamente

Ari vuelve a jugar con una zurda tras cinco años junto a Paula Josemaría, lo que, aunque se trate de jugadoras muy diferentes, sobre el papel reduce el periodo de adaptación. Además, la combinación experiencia-juventud es un activo enorme: Andrea aporta ilusión, chispa y hambre competitiva; Ari, conocimiento del deporte y profesionalidad. Una impulsa y la otra guía. Solo hay que ver como ha cambiado la expresión de la de Reus estos días en la pista y analizar en las redes sociales cómo acepta la de Castellbisbal tener que entrenar mucho más duro y tener que cuidarse mucho más. Tienen marcada la ruta y no les importa seguirla a rajatabla.

5. El contexto del ranking también juega

Actualmente parten como pareja tres. Están a 6.415 puntos de Bea González y Paula Josemaría, y a 14.775 de las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea. Pero la temporada es larga y las principales rivales defienden muchos puntos. Andrea, en cambio, tiene margen amplio para sumar en este 2026, lo que puede equilibrar la balanza si mantienen la regularidad.

Es pronto, sí. Y la prudencia que transmite Ari es coherente con un proyecto que acaba de nacer. Pero si algo ha demostrado el pádel en los últimos años es que las inercias positivas pueden cambiar jerarquías en cuestión de meses. Hoy el discurso es construir un proyecto ilusionante; mañana, si siguen así, el número uno puede dejar de ser un sueño lejano para convertirse en una posibilidad real.