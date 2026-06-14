Chingotto reclama más diálogo con los jugadores en los cambios que plantea Premier Padel

Las relaciones entre Premier Padel y los jugadores continúan transitando por un terreno delicado. Más de dos años después de la gran crisis institucional que sacudió al circuito en 2024, con un boicot protagonizado por buena parte de los mejores jugadores del mundo, las diferencias parecen seguir presentes pese a los intentos de acercamiento entre ambas partes.

La última muestra llegó en Valencia, donde Fede Chingotto fue preguntado por SPORT acerca de algunas de las modificaciones que Premier Padel estudia introducir en el reglamento deportivo para la próxima temporada. Entre ellas figuran la reducción de los torneos puntuables para el ranking, que pasarían de 22 a 21, y la limitación de la participación de los jugadores mejor clasificados en determinadas pruebas del circuito FIP, como los torneos Gold, Silver o Bronze.

La reunión celebrada en Roma de los Steering Committees / Premier Padel

Sin entrar a valorar en profundidad las medidas concretas, el argentino puso el foco en la necesidad de que los jugadores sean escuchados antes de adoptar decisiones que afectan directamente a su actividad profesional. Una postura que refleja el sentir de una parte importante del colectivo, que desde hace tiempo reclama una mayor participación en los procesos de toma de decisiones.

Contradicciones entre los jugadores y Premier Padel

Desde Premier Padel, sin embargo, defienden que los mecanismos de representación existen y que los jugadores tienen voz dentro de la estructura del circuito. Fuentes de la organización explicaron a SPORT que, a través de los Steering Committees, "se ha dado voz a todos los jugadores en una mesa con todos los actores del circuito". Según la misma fuente, los profesionales tuvieron la oportunidad de votar y elegir representantes de los distintos segmentos del ranking, quienes son invitados regularmente a participar en estas reuniones.

El circuito también asegura que Alejandro Galán fue convocado para asistir a este último encuentro de trabajo celebrado en Roma, aunque no pudo hacerlo debido a compromisos competitivos. En dichas reuniones sí estuvo presente Maxi Sánchez ejerciendo funciones de representación de los jugadores.

Los presentes en la última reunión de los Steering Committees / Premier Padel

Más allá de las explicaciones ofrecidas por Premier Padel, lo cierto es que las declaraciones de Chingotto vuelven a poner de manifiesto que la sintonía entre ambas partes está lejos de ser plena. El conflicto vivido en 2024 dejó heridas que todavía no parecen completamente cerradas y que periódicamente vuelven a aflorar cuando se plantean cambios estructurales dentro del circuito.

A ello se suma la escasa actividad pública de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (PPA) durante los últimos meses. La entidad, que fue uno de los actores más visibles durante los momentos de máxima tensión con Premier Padel, ha reducido notablemente su presencia institucional y comunicativa al menos a nivel público. De hecho, algunos jugadores han llegado a reconocer en distintas intervenciones que dentro del colectivo no siempre existe unanimidad y que persisten discrepancias internas sobre la estrategia a seguir y la defensa de los intereses comunes.

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En ese contexto, cualquier modificación reglamentaria vuelve a situar sobre la mesa una cuestión de fondo que sigue pendiente de resolución: la necesidad de reconstruir la confianza entre el circuito y los jugadores para garantizar una convivencia estable en el crecimiento del pádel profesional.