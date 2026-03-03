Chingotto, lección de vida a los más jóvenes: “Se pierde más de lo que se gana, esa es la realidad”

Fede Chingotto, que entrena habitualmente en la Academia M3, dedicó unos minutos a los más pequeños en un encuentro cercano, sincero y, aunque breve, supo dar cuatro consejos importantes para que los jóvenes mantengan los valores en la pista.

Ante la atenta mirada de los niños, Chingotto quiso transmitir un mensaje claro y sincero sobre la constancia y la gestión de la derrota. “Mi consejo de siempre es seguir entrenando aunque a veces las cosas no salen como queremos. En nuestra cabeza, cuando hay un trofeo de por medio, quieras que no siempre está el pensamiento de ganarlo, quieres que salga todo bien, pero cuando vayan creciendo se van a dar cuenta de que se pierde más de lo que se gana, esa es la realidad”.

Lejos de vender una imagen edulcorada del deporte profesional, el argentino habló de esfuerzo y de frustración. De esa parte menos visible que también forma campeones y de la que Chingotto tiene una gran experiencia y habla con pleno conocimiento de causa. Su discurso conectó con los jóvenes jugadores, que escuchaban a uno de sus referentes explicar que el camino está lleno de obstáculos.

“Es duro porque todos entrenamos todos los días para que las cosas salgan bien y ganar, que es lo más bonito, poder tener ese premio para cada uno, pero aunque no salga no se rindan. Seguid intentándolo, seguid entrenando, escuchen a los profes, sean buenos compañeros, que es fundamental para que todo vaya bien, disfruten de competir, de conocer a chicos nuevos”, añadió, dejando una auténtica hoja de ruta para quienes sueñan con llegar algún día a la élite de este deporte.

Chingotto insistió especialmente en la importancia del compañerismo y del respeto a los entrenadores, pilares básicos en la formación deportiva. Para él, el crecimiento no solo pasa por mejorar la volea o el remate, sino por aprender a convivir, a compartir y a disfrutar del proceso.

Chingotto es un trabajador incansable en la pista / Premier Padel

El encuentro tuvo también un punto de ilusión compartida. El argentino no ocultó su deseo de volver a cruzarse con alguno de esos niños en el circuito profesional dentro de unos años. “Ojalá tengamos a alguno entrenando con nosotros ahí. Así que desear lo mejor para todos”.

De esta manera, después de charlar con él y hacerse una foto para el recuerdo, Chingo, con su habitula simpatía, les dejó una lección honesta sobre lo que significa competir y crecer mientras los jóvenes le escuchaban atentamente y asumían todo lo que les estaba transmitiendo uno de sus ídolos.