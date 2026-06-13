Chingotto y Galán viven su primer día tranquilo y ya esperan a Lebrón y Augsburger en semifinales

Las semifinales masculinas del Premier Padel P1 de Valencia ya están definidas y presentan un cartel de auténtico lujo, con las cuatro principales parejas llamadas a pelear por el título en La Fonteta.

Uno de los focos estará puesto en la reedición de un duelo con aroma a revancha también en semifinales del Major de Roma. Fede Chingotto y Ale Galán, dieron un golpe de autoridad en cuartos de final al derrotar a Juan Tello y Maxi Arce por un incontestable 6-1 y 6-1 viviendo de esta manera su primer día tranquilo en Valencia. Después de dos partidos exigentes en las rondas anteriores, los número dos ofrecieron su versión más dominante para alcanzar las semifinales.

Enfrente tendrán a Juan Lebrón y Leo Augsburger, que continúan consolidando su proyecto conjunto. La dupla hispano-argentina superó por un doble 6-4 a Fran Guerrero y Javi Leal en un encuentro muy serio que les permite mantenerse en la lucha por su primera gran final juntos. Hasta el momento, tan solo jugaron las de los P2 de Bruselas y Cancún.

Por la parte alta del cuadro, Arturo Coello y Agustín Tapia siguen avanzando con paso firme. Los números uno del mundo vencieron por 6-4 y 6-4 a Coki Nieto y Jon Sanz y buscarán un nuevo pase a la final frente a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas.

La pareja hispano-argentina regresa a unas semifinales después de su temprana eliminación en Roma. Lo consiguió tras una trabajada victoria por 7-5 y 7-6 (2) frente a Paquito Navarro y Martín Di Nenno, en uno de los encuentros más emocionantes de la jornada. Paquito y Martín empezaron mejor el duelo y pese a andar en muchas fases del partido por delante, los hombres de Pozzoni lograron darle la vuelta al marcador hasta en tres momentos que se veían atrapados y lograron una trabajada victoria que se definió por detalles y pudo caer del lado de cualquiera.

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Con Chingotto-Galán frente a Lebrón-Augsburger y Coello-Tapia ante Stupaczuk-Yanguas, Valencia ya tiene servidas unas semifinales de máxima exigencia que reunirán a buena parte de las grandes estrellas del pádel mundial.