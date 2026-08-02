Chingotto y Galán ponen fin al sueño de Guerrero y Leal

Después de eliminar a las cabezas de serie número 3 y número 1, Fran Guerrero y Javi Leal terminaron cediendo por 6-2 5-7 7-6 ante Fede Chingotto y Ale Galán, que levantaron su sexto título de la temporada y el primero desde mayo.

La final parecía encarrilada tras el 6-2 inicial de los ‘Chingalan’, pero Guerrero y Leal reaccionaron con un break en la recta final del segundo set. Otro break, con 5-4 en el tercero, parecía sentenciar el partido, aunque los séptimos cabezas de serie recuperaron de inmediato el servicio y llevaron la final a un vibrante tie-break, donde incluso dispusieron de un punto de campeonato con 7-6.

El último impulso, sin embargo, fue para Chingotto y Galán. “Ha sido una semana muy dura y probablemente no mi mejor torneo – comentó Galán. Tengo que agradecerle a Fede que me haya llevado hasta esta victoria. Gracias también a todo el público de Pretoria. Ahora toca volar hacia Londres”.

“El corazón nos ayudó en los momentos decisivos – añadió Chingotto –. Estamos muy felices porque Fran y Javi han hecho un torneo extraordinario. Partidos como este demuestran que, luchando hasta el final, los resultados siempre llegan”.

Noticias relacionadas

Apenas hay tiempo para cerrar el capítulo del P1 de Pretoria: el Qatar Airways Premier Padel Tour ya pone rumbo a su siguiente parada. El destino ahora es Londres.