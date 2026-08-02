PÁDEL
Chingotto y Galán ponen fin al sueño de Guerrero y Leal
Chingotto y Galán superan a Fran Guerrero y Javi Leal en un vibrante tie-break para conquistar el P1 de Pretoria
Después de eliminar a las cabezas de serie número 3 y número 1, Fran Guerrero y Javi Leal terminaron cediendo por 6-2 5-7 7-6 ante Fede Chingotto y Ale Galán, que levantaron su sexto título de la temporada y el primero desde mayo.
La final parecía encarrilada tras el 6-2 inicial de los ‘Chingalan’, pero Guerrero y Leal reaccionaron con un break en la recta final del segundo set. Otro break, con 5-4 en el tercero, parecía sentenciar el partido, aunque los séptimos cabezas de serie recuperaron de inmediato el servicio y llevaron la final a un vibrante tie-break, donde incluso dispusieron de un punto de campeonato con 7-6.
El último impulso, sin embargo, fue para Chingotto y Galán. “Ha sido una semana muy dura y probablemente no mi mejor torneo – comentó Galán. Tengo que agradecerle a Fede que me haya llevado hasta esta victoria. Gracias también a todo el público de Pretoria. Ahora toca volar hacia Londres”.
“El corazón nos ayudó en los momentos decisivos – añadió Chingotto –. Estamos muy felices porque Fran y Javi han hecho un torneo extraordinario. Partidos como este demuestran que, luchando hasta el final, los resultados siempre llegan”.
Apenas hay tiempo para cerrar el capítulo del P1 de Pretoria: el Qatar Airways Premier Padel Tour ya pone rumbo a su siguiente parada. El destino ahora es Londres.
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