Chingotto y Galán, obligados a remontar en un duro debut

El imponente Hamdan Sports Complex de Dubái estuvo a punto de presenciar la primera gran sorpresa del torneo. En la jornada del debut de las principales parejas del cuadro masculino, Alejandro Galán y Federico Chingotto (#2) tuvieron que sufrir para mantener su impecable racha. Los campeones del FIP World Cup Pairs y de los dos últimos torneos Premier Padel (Egipto y Milán) se vieron contra las cuerdas frente a Lucho Capra y Aimar Goñi, que les arrebataron el primer set por 7-5.

La reacción de los ‘Chingalán’ no se hizo esperar: con oficio y carácter, igualaron el partido en la segunda manga (6-4) y acabaron imponiendo su ley en un tercer set brillante (6-1), demostrando por qué son la dupla más en forma del circuito. Con este triunfo, Galán y Chingotto mantienen viva la lucha por el número uno: solo 680 puntos les separan de Arturo Coello y Agustín Tapia en la Race.

Precisamente Coello y Tapia (1) cumplieron sin concesiones en su estreno, superando por la vía rápida a los locales Icardo-Jurado (6-0, 6-1). También avanzaron sin apuros el resto de las parejas favoritas: Lebrón-Stupaczuk (3), en el que será su último torneo como dupla, así como Nieto-Yanguas (4), Navarro-Sanz (5) y Di Nenno-Augsburger (6), todos ellos sellando su pase a octavos en dos sets.

El dúo argentino Di Nenno-Augsburger dejó fuera a Enrique Goenaga, que compite representando a los Emiratos Árabes Unidos, y a su compañero Luis Hernández. Así, el único jugador local que se mantiene en el cuadro masculino es Íñigo Jofre, que junto a Álex Arroyo venció a Huete-Ortega por 6-4, 6-2.

Destacar también el sufrimiento de Yanguas y Nieto en su debut ante Maxi Sánchez y Xisco Gil para cerrar el partido. La dupla española dispuso de infinitas bolas de partido antes de poder sentenciar el duelo por 7-5 y 6-4. Con 7-5 y 5-3, los pupilos de Maxi Grabiel tuvieron cinco bolas de partido en un juego donde pasaron hasta 10 veces por el 40-40 hasta que Maxi y Xisco lograban salvar el juego a favor. Con 7-5 y 5-4 volvió la pesadilla y Coki y Mike necesitaron otras siete bolas de partido antes de sentenciar el pase a octavos de final. Una auténtica pesadilla que seguro que no habían vivido antes.

Sin problemas para las favoritas

En el cuadro femenino, las cabezas de serie 5 a 8 también resolvieron con autoridad sus estrenos. Marta Ortega y Tamara Icardo se impusieron a Nogueira-Riera (6-4, 6-1), mientras que Ale Alonso y Claudia Jensen hicieron lo propio ante Marchetti-Godallier con un doble 6-4.

Tampoco fallaron Salazar-Calvo y Guinart-Virseda, que se unen a la veterana e icónica Carolina Navarro, protagonista de una de las historias más emotivas del día. Procedente de la fase previa, la malagueña superó junto a Melania Merino un intenso duelo ante Martínez-Carnicero (7-5, 4-6, 6-3), confirmando que sigue teniendo cuerda para rato.

Poeza de Carolina Navarro que sigue adelante procediendo de la previa y con 49 años / Mariano Castro/FIP

La jornada de octavos arrancará este jueves a las 12:00h, hora local (09:00 en España), con la entrada en escena de las cuatro mejores parejas del cuadro femenino: Gemma Triay y Delfi Brea (1), Ari Sánchez y Paula Josemaría (2), Bea González y Claudia Fernández (3), y la joven dupla formada por Sofía Araújo y Claudia Ustero (4).