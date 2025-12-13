Chingotto y Galán se lucieron ante los 15-201 espectadores que llenaron el Sant Jordi

Chingotto y Galán estarán este domingo en la final. Ellos pusieron el pádel pero Paquito y Jon fueron los encargados de poner el show, sobre todo el andaluz, que disfruta y hace disfrutar con estas celebraciones, gritos y guitarra . Pero la competición es la competición y Chingalán se medirña este domingo a Arturo Coello y Agustín Tapia en la final soñada por el Palau Sant Jordi.

Con 2-2 en el marcador y tras salvar Paquito y Jon una bola anterior de quiebre, Chingotto y Galán conseguían el primer objetivo del partido; ponerse por delante en el marcador ganando el saque de los rivales. Tan solo habían transcurrido 22 minutos y subía al marcador el 2-4 y en el 25 un peligrosísimo 15-40 que Paquito y Jon salvaban en primera instancia, pero un error del navarro dejando la volea en la red desesperaba a Paquito que veía como se escapaban los número dos con el 2-5.

El pabellón se hundió cuando Paquito y Jon salvaron una bola de set gracias a una dejadita del sevillano al que no llegó Galán. Sacó a relucir su guitarra Paco y la grada al unísono, con 15.201 espectadores, le ovacionó: "¡¡¡¡Paquito, Paquito, Paquito!!!!!". Galán y Chingo generaron una nueva bola de break y se llegó a una curiosa situación: saca Galán , el árbitro canta mala y Paquito le rectifica y le concede otro primero a Ale. El madrileño saca y el árbitro lo da por bueno mientras que Navarro pide altura del y el VAR le da la razón.

No fue hasta la tercera bola de set cuando Chingotto y Galán conseguían llevarse la primera manga por 6-2 y dar un gran paso hacia la final.

Perder el primer set motivó a Paquito y Sanz que poco a poco subieron la intensidad y con ello lograban brekear a sus oponentes para poner el 2-0 en el marcador. De Nuevo sonó el "Paquito, Paquito", en la grada mientras el sevillano gritaba la consecución del quiebre como un poseso. Ese es el Paquito que quiere la gente, con el que disfrutan, por esos puntos la gente paga una entrada.

Era imprescindible volver a la tierra, a centrarse, si querían mantener la ventaja y de nuevo el andaluz lograba el golpe decisivo para subir el 3-0 en el marcador. Al otro lado Chingotto y Galán necesitaban regresar al plan inicial del partido.

En una revisión de vídeo pedida por Galán por una bola que le cantaron mala y que tardó en resolverse, Paquito puso ya la guindilla para ganarse al público mostrando sus dotes futbolísticas con la pelota. En esta ocasión un "olé", fue la respuesta de una grada que no dudó en dedicar pitos a Galán en su seguna petición de revisión.

Se estaba calentando el partido por momentos. Jon y Paquito lograban salvar tres bolas de break pero en la cuarta, Sanz estrelló la volea de drive a la red y los de Jorge Martínez reordenaban el partido. Pero el andaluz y el navarro no estaban en el Sant Jordi para que nadie ordenara nada. Ellos quieren caos y con ello generaron dos bolas para recuperar el terreno perdido, pero no lo consiguieron y subió el 3-3 en el luminoso.

Navarro y Sanz cargaban todo el juego a Chingotto, pero ya se sabe que el Superratón sobrevive a todo y, no solo eso, gana muchísimos puntos. Con ello y con el Alien haciendo de las suyas con el remate se llevaron la segunda manga y con ello la clasificación para la final tras ganar por 6-2 y 6-4.