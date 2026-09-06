Chingotto y Galán se llevan una auténtica batalla y se coronan en Madrid

La final entre Fede Chingotto y Ale Galán contra Mike Yanguas y Coki Nieto empezaba con el handicap de los españoles de no haber ganado nunca a la pareja dos en los sies enfrentamientos que ambas parejas han protagonzado. Todos ellos, lógicamente, en la anterior etapa del madirleño y el malagueño juntos. Ellos sabían de la dificultad de conseguir batir a la dupla dos, pero también sabían que en este torneo de Madrid han encontrado un nivel excelso que les llevó, incluso, a eliminar a los número uno.

Y con esta mentalidad y buenas sensaciones salieron a pista los jugadores dirigidos por Juanjo Gutiérrez. Hubo oportunidades de romper el saque en ambos lados pero no fue hasta el séptimo juego que lo lograba Chingalán para poner el 4-3 y saque en el marcador. Y unos minutos después confirmaban el break y, no sin dificultades, ganaban el primer set.

En esta ocasión, la grada estaba dividida con dos madrileños en pìsta. Uno en cada lado. Ale y Coki tenían dos batallas que lidiar. La de la pista y la de la grada.

Igualdad máxima

Arrancó el segundo set y Chingotto y Galán lo hicieron con tal intensidad que en un abrir y cerrar de ojos se encontraron con cinco bolas de break. Las salvaron todas unos Coki y Mike agarrados a la pista y a la final con uñas y dientes y en el stra point lograban mantener el servicio y salvar una situación muy comprometida. Yanguas se hizo gigante en este momento tan delicado y con ello subieron el 1-0 en el marcado del segundo set.

Y sufrir es la palabra que se tatuó la pareja española ya que en cada servicio se veían obligados a salvar una tras otra bolas de quiebre, lo que supone un desgaste físico y psicológico absoluto, pero a la vez te da una energía extra para segir en la lucha.

Galán, durante la final del Madrid P1 / Silvestre Szpylma/Premier Padel

No fue hasta el séptimo juego cuando Coki y Mike tuvieron un servicio cómodo que resolvieron en blanco (4-3). Pero fue un espejismo y dos juegos después Chingalán lograba la rotura que tanto buscó para poner el 4-5 y sacar para lograr el título.

Coki remata una bola en la final / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Con 15-40 Chingotto salvó un punto de dibujos animados, pero un error posterior del Alien equilibraba de nuevo el marcador (5-5). Las opciones de la dupla española regresaban y la esperanza se instalaba en el banquillo de Juanjo Gutiérrez.

Y no solo la esperanza sino que conseguían generar dos 'set points' unos minutos después y en el segundo lograban adjudicarse el segundo set y empatar el partido.

La tercera y definitiva manga no varió de lo visto anteriormente, salvo que quizás Galán salió con algo de menos energía, afectado por la oportunidad perdida de sentenciar en el segundo set. Poco a poco se fueron entonando los jugadores y nadie daba su brazo a torcer. Break points salvados a doquier del lado de Mike y Coki, hasta ocho salvaron, y mucha igualdad. Era imposible pronosticar un final. Ni siquiera viendo como el médico tenía que atender a Chingotto en el pie derecho, y a Galán por un corte en el dedo. Nada de ello afectaba en el 20x10.

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El ansiado break llegó del lado de Chingotto y Galán en el noveno juego, una ventaja determinante para el desenlace de la final que llegó dos horas y 43 minutos después con el resultado de 6-4, 5-7 y 6-4. Galán pudo celebrar una nueva victoria en su casa donde no se coronaba desde 2022 mientras que Chingotto pudo darle un primer título a su futuro hijo. Muchas emociones en un torneo que se despide con muchísimas sorpresas en el cuadro masculino y marcado por la eliminación de los número uno Coello y Tapia en cuartos de final.