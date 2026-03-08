Chingotto y Galán deslumbran en Gijón con un luchado título y amargan el cumpleaños a Coello

Era día de final y era día de celebraciones. Antes de que arrancara el clásico Arturo Coello sopló las velas de su 24 aniversario. Sí, sí. Solo 24 años tiene este jugador que ya ha ganado 47 títulos, 33 de ellos en Premier Padel. Es probable que el deseo que pensó antes de soplar era ganar el título en Gijón. Pero no siempre se cumplen los sueños y en esta ocasión fueron Fede Chingotto y Ale Galán quienes jugaron mejor sus cartas y cumplieron con el deseo de ganar a los número uno tras una igualada final que ganaron por 7-5 y 7-6 (3).

Arrancó la final a velocidad de vértigo. Puntos cortos, remates tempraneros, definiciones a la primera ocasión... pero sin que se viera a una pareja superior a la otra. Nada lejos de lo habitual en los 30 clásicos que ya se han disputado a lo largo de la historia con estas dos parejas de protagonistas aunque, si ponemos la lupa en este número, vemos como las estadísticas se decantan del lado de Arturo Coello y Agustín Tapia con un 21-9 que deja muy claro quién manda, a día de hoy, en el pádel mundial.

Pero volvamos al partido. Discurrió con igualdad hasta que en el 5-5 Chingotto y Galán lograban una rotura que confirmaban en el siguiente juego para adjudicarse el set. Una parte muy importante estaba conseguida por parte de los hombres de Jorge Martínez. No muchas parejas son capaces de ganarles un set a los número uno, pero ello no es nunca garantía de que las cosas sean más fáciles en la pista. Al contrario. Los Goldenboys heridos son mucho más peligrosos.

"Tengo que ayudar más", decía Tapia en el banquillo, y se puso manos a la obra. Las estadísicas del primer set detectaban el problema de los número uno: 20 errores no forzados por los 11 de sus rivales. Algo había que cambiar.

Arrancó el segundo asalto y Chingalán ya se vio con la tesitura de tener que salvar una bola de break ya en el segundo juego. Sabían que sería la tónica en lo que les quedaba por delante pero no por ello se amedrentaron. Salvaron situaciones francamente comprometidas. A Galán se le veía constantemente haciendo estiramientos y lucía un aparatoso vendaje en el muslo de la pierna izquierda producto de unas molestias por el esfuerzo en semifinales ante Jon Sanz y Coki Nieto.

La presión sobre Chingalán fue tal que en el sexto juego finalmente los número uno lograban la rotura que les permitía desequilibrar el marcador a su favor poniendo el 4-2 en el marcador.

Pero los número dos no estaban por la labor de dar de comer a los Goldenboys y con un contrabreak volvieron a poner las cosas en su sitio. Con 4-4 Chingotto y Galán desaprovecharon una bola de break que podría haber sido definitiva. La salvaron Coello y Tapia superando el momento más crítico de este segundo set. Con todo se llegó al tie break.

Galán y Chingotto celebran un punto en la final de Gijón / Premier Padel

Y en este tramo tan decisivo, Ale Galán se hizo gigante y con un Chingotto al lado que siempre da una más lograban hacerse con el título, el primero del año y acortan un poco la distancia que les separa de los Goldenboys.