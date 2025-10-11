Chingotto y Galán buscarán revancha en Milán ante Coello y Tapia

Fede Chingotto y Ale Galán volverán a verse las caras con Arturo Coello y Agustín Tapia en una final de alto voltaje. El Oysho Milano Premier Padel P1 coronará este domingo un nuevo capítulo de la mayor rivalidad de la temporada, con los números uno y dos del mundo frente a frente por enésima vez. El Allianz Cloud, testigo el año pasado de una final perdida por el madrileño y el argentino, volverá a ser escenario de una batalla con aroma a revancha.

La Chingalán selló su pase al último partido tras imponerse con sufrimiento a Franco Stupaczuk y Leo Augsburger por 7-6 (4) y 6-4 en una semifinal trepidante. Tuvieron que remontar un quiebre en el primer set y salvar dos bolas de rotura al inicio del segundo, pero su fortaleza mental volvió a imponerse en los momentos clave.

“Mañana daremos lo mejor de nosotros. Queremos ganar el título”, aseguró Galán tras el triunfo. “Esta noche íbamos perdiendo, pero reaccionamos bien. Sabemos que muchas parejas quieren ganarnos, y no es fácil mantener este nivel todas las semanas, especialmente con rivales como estos”. Chingotto, siempre elegante, también tuvo palabras para sus oponentes: “Fue un partido muy duro mentalmente. Martín me hizo sufrir. Quiero felicitarlos a él y a Augsburger”.

El objetivo no es solo levantar un nuevo trofeo, sino cobrarse cuentas pendientes. Esta temporada ya cayeron en la final del P1 de Rotterdam ante Coello y Tapia, y en Milán siguen escociendo heridas del pasado. La ambición está intacta y el hambre de victoria, multiplicado.

Italia tiene un sabor especial para ellos. Este 2025 ya conquistaron el Major de Roma, uno de los cinco títulos que lucen este curso junto a los de Miami, Santiago, Asunción y Düsseldorf. Ahora buscan volver a coronarse en suelo transalpino para confirmar que todavía tienen mucho que decir en la lucha por la cima.

Al otro lado de la red estarán, como casi siempre, el vallisoletano y el ‘Mozart’ de Catamarca, dominadores absolutos del ranking. Coello y Tapia llegan con la tranquilidad que otorga una amplia ventaja en la clasificación, pero conocen de sobra el peligro de una pareja que, cuando huele la sangre, no perdona.

Coello y Tapia se impusieron a Juan Lebrón y Franco Stupaczuk por 6-4 y 6-3 en un partido marcado por un pelotazo que Agustín le dio al Lobo a la cara, lógicamente no intencionado, pero que cabreó sobremanera al gaditano que tuvo que ser observado por los servicios médicos antes de seguir el partido. Posteriormente Agus pidió disculpas a su rival por lo sucedido durante la rueda de prensa después de que Lebrón no las aceptara en la pista.

La final está programada para mañana, no antes de las 18:00 horas. Milán se prepara para vivir un nuevo choque de titanes. Solo uno saldrá campeón, pero lo que es seguro es que el espectáculo está garantizado.