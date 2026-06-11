Chingotto y Galán aprenden a sufrir ante la ilusión de unos jóvenes de la qualy de ¡18 años!

El P1 de Valencia está dando más de un quebradero de cabeza a parejas que ya en primera ronda se están encontrando con partidos durísimos con parejas jóvenes y descaradas que no se arrugan ante los que han sido sus ídolos hasta hace pocos días.

Fue el caso del partido entre Fede Chingotto y Ale Galán contra Curro Cabeza y Mariano González, ambos de 18 años. Los número dos se tuvieron que poner en alerta y trabajar a destajo para quitarse de encima a estos dos 'niños' con a base de ilusión y con un nivel increíble supieron sacar los puntos débiles de Chingalán y llevarles al límite.

Contra las cuerdas

Si bien es cierto que no tuvieron su mejor día Fede y Ale, también lo es que los chavales hicieron el partido de su vida. Tras ganar el primer set la pareja dos, en el segundo se vieron sorprendidos por la pareja hispano-paraguaya perdiendo en el tie break ¡por 7-1!.

Les empezaron a temblar las piernas a unos por ver que se les estaban comiendo, a los otros por dilucidar una opción de ganar a sus ídolos. Pero la sabiduría se instaló en la pista central de La Fonteta y finalmente Chingalán sacó adelante el debut por 6-4, 6-7 (1) y 6-2.

Pasada media noche certificaron también su pase Arturo Coello y Agustín Tapia por 7-5 y 6-4 mientras que Momo González y Lucas Campagnolo se vieron obligados a abandonar cuando iban perdiendo por 6-7 (7) y 1-4 por lesión del jugador brasileño, dando el pase a octavos a Alex Chozas y Tino Libaak.

Destacar también el partidazo entre Lucas Bergamini y Javi Garrido frente a un renacido Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez. La emoción se mantuvo hasta el final y el triunfo se decantó hacia la dupla hispano-brasileña por 2-6, 6-2 y 7-5.

Tampoco lo tuvieron fácil Leo Augsburger y Juan Lebrón ante Manu Castaño y Xisco Gil quienes lees llevaron a la muerte súbita en el segundo set. Finalmente la pareja 4 del circuito se impuso por 6-4 y 7-6 (0).

Muchas jugadoras de la previa en octavos

En el cuadro femenino de nuevo se demostró que no hay rival fácil y en esta ocasión, incluso una pareja de la qualy, Leo Godallier y Ari Cañellas, encontró la manera de ganar a una dupla sobre el papel superior y colarse en octavos de final. De esta manera, Lucía Sainz ex número uno cuya y una joven Jana Montes se marcharon cabizbajas de Valencia antes de lo previsto al ceder por 6-2, 4-6 y 7-6 (5).

Noticias relacionadas

Godallier y Cañellas no serán las únicas procedentes de la previa que jugarán los octavos de final. Barbara de las Heras y Carla Mesa también ganaron y serán las rivales de Gemma TRiay y Delfi Brea, mientras que Daiara Valenzuela y Ana Domínguez disputarán los octavos frente a Tamara Icardo y Claudia Jensen tras superar a Collombon y Sharifova.