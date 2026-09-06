La ‘Chingalaneta’ no para de crecer: Chingotto también anuncia que será papá

La ‘Chingalaneta’ tiene un nuevo integrante en camino. Fede Chingotto ha anunciado que será papá junto a su pareja, Kessia Andreu, en una publicación en redes sociales en la que el jugador argentino ha querido compartir con sus seguidores una de las noticias más especiales de su vida.

Chingotto ha acompañado el anuncio con una fotografía junto a Kessia, que sostiene una ecografía. El mensaje elegido por el jugador de Olavarría y la catalana juega con el humor y la emoción: “Entre juego set y partido, bebito en camino”.

Una manera muy particular de anunciar que el argentino afrontará próximamente una nueva etapa lejos de las pistas. Chingotto, uno de los jugadores más queridos del circuito por su personalidad y cercanía, compaginará su exigente calendario en Premier Padel con los preparativos para la llegada de su primer hijo que, por cierto, apunta a que será un niño puesto que acompaña el mensaje con un corazón azul.

La relación entre Chingotto y Kessia Andreu se hizo pública en octubre de 2025, durante el P1 de Milán. Fue entonces cuando ambos protagonizaron su primera aparición pública como pareja. Precisamente, Chingotto y Ale Galán acababan de proclamarse campeones en la ciudad italiana tras remontar ante Arturo Coello y Agustín Tapia en una final que terminó con un contundente 6-0 en el tercer set.

Desde entonces, Kessia ha acompañado al argentino en diferentes momentos de su carrera y ambos han ido compartiendo algunos momentos de su relación en redes sociales. Ahora, casi un año después de aquella primera aparición pública, la pareja afronta un nuevo y muy especial capítulo: la llegada de su primer hijo.

Serán padres a la par con Ale Galán

La noticia tiene, además, una coincidencia especialmente bonita. Ale Galán, su compañero en la pista, también será padre próximamente. El madrileño anunció hace unos meses junto a su pareja que esperan una niña, por lo que los dos integrantes de la ‘Chingalaneta’ vivirán prácticamente al mismo tiempo una de las grandes experiencias de sus vidas.

Así, la pareja que lleva años compartiendo entrenamientos, viajes, torneos y la batalla por los grandes títulos del pádel mundial tendrá también un vínculo muy especial fuera del 20x10. Chingotto y Galán serán padres prácticamente al mismo tiempo, una circunstancia que añade todavía más complicidad a una dupla que ha construido una relación muy estrecha tanto dentro como fuera de la pista.

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Mientras Chingalán continúa persiguiendo títulos y tratando de acercarse a Coello y Tapia, dos pequeños aficionados al pádel ya están en camino. Una será una niña; el bebé de Chingotto y Kessia apunta a niño. La Chingalaneta tendrá a su parejita. ¡Felicidades Chingo!