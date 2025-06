Chingalán vuelve a Roma: “Queremos actualizar la foto del título”

Los campeones del BNL Italy Major Premier Padel 2024 ya están en Roma para defender la corona que conquistaron hace justo un año. Ale Galán y Fede Chingotto, llegan al Foro Itálico dispuestos a revalidar el título en uno de los escenarios más icónicos del circuito y donde las condiciones atmosféricas serán un factor determinante.

En la sala de prensa central, justo frente a los jugadores, hay una imagen colgada de su celebración del año pasado. Ambos la miran, sonríen y se ilusionan con repetir la escena el próximo domingo. “Me recuperé bien en España y ya estoy al 100%. Aquí se respira historia, deporte, y los pasillos están llenos de campeones. Me encanta jugar en este sitio”, expresó Galán, quien tuvo que abandonar en el tercer set de las semifinales de Buenos Aires ante Paquito Navarro y Lucas Bergamini. El jugador madrileño también levantó el trofeo en 2022 junto a Juan Lebrón.

Tras recuperarse del problema estomacal que le afectó en la capital argentina, Galán reaparece con fuerza en una temporada brillante para la dupla hispano-argentina. Tres títulos en lo que va de 2025 (Miami, Santiago y Asunción) certifican el gran momento de forma de la pareja. “Tenemos la foto ahí delante. Queremos actualizarla con una nueva”, bromeó Fede.

Galán y Chingotto celebran el triunfo en la final de Roma 2024 / Premier Padel

Buenos recuerdos

Roma fue el primer gran título de Galán y Chingotto como pareja. Luego vino el éxito en Génova antes de un tramo más complicado en el que Coello y Tapia dominaron con claridad y les 'vetaron' de los títulos. Ahora, con la lucha por el número uno del ranking y la Race al rojo vivo, Chingalan vuelve a postularse como serio candidato.

Galán también aprovechó para hablar de su Carlos Alcaraz, reciente campeón de Roland Garros: “Carlos está haciendo historia en su deporte, siguiendo los pasos de Rafa. Ojalá nosotros podamos hacer lo mismo que él hizo en París”, comentó. Y sobre su rivalidad con Coello y Tapia, fue claro: “Es una rivalidad muy sana”.

Chingotto, que también llegó a la final en 2023 junto a Paquito Navarro, pero cayó ante Tapia y Coello, aseguró que la fortaleza mental será determinante: “Obviamente queremos defender el título, pero los triunfos llegan por lo que haces cada día. A este nivel, la cabeza marca la diferencia, y con Ale nos apoyamos mucho en los momentos duros”.

Más allá de las pistas, el argentino tiene una motivación extra en Roma: “Todavía no he tenido tiempo, pero espero visitar la Fontana di Trevi y comerme una buena carbonara. Cualquier excusa es buena para disfrutarla”, dijo entre risas. Si logran repetir título, seguro que no le faltará excusa para celebrarlo a lo grande.