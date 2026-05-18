Chingalán toma el mando en Buenos Aires arrollando a los Golden Boys

El superclásico número 34 del pádel mundial acabó convertido en una exhibición de Ale Galán y Fede Chingotto quienes firmaron este domingo en el Buenos Aires P1el partido más dominante ante Arturo Coello y Agustín Tapia para imponerse por un contundente 6-2 y 6-1.

Esta vez, por mucho que parezca imposible cuando están Coello y Tapia dentro de una pista, podría decirse que en la central del Parque Roca solo hubo una pareja. Galán jugó un partido galáctico, dominando absolutamente el juego aéreo, mientras Chingotto transmitió desde el primer punto la convicción de que podían superar a los número uno con su habitual defensa extenuante que desquicia a cualquier rival.

Y así fue.

La pareja hispanoargentina salió a la pista con una intensidad brutal, agresiva desde la devolución y asfixiando constantemente a Coello y Tapia. En apenas unos minutos ya mandaban 4-0 ante un público argentino dividido mostrando su cariño a partes iguales para Chingotto y Tapia.

Sin embargo, los número uno amagaron con reaccionar. Del 0-4 pasaron al 2-4 y llegaron incluso a disponer de una bola de break para colocarse 3-4 y reabrir completamente la final. Fue probablemente el momento decisivo del partido. Coello tuvo el remate en sus manos, pero la pegada no salió. Galán apareció entonces para ganar un punto espectacular salvando la situación y, de un posible 3-4, el marcador pasó al 2-5 con saque para Chingalán. Ahí murió definitivamente el primer set.

Chingotto con la pala con los colores de Argentina / Premier Padel

Una segunda manga antológica

El golpe fue demasiado duro para Coello y Tapia, que nunca encontraron respuestas ante el vendaval de juego de sus rivales. Galán estaba absolutamente intratable en la red, dominando el ritmo, bloqueando, definiendo y castigando cada bola corta. Y a su lado, Chingotto jugó con el alma, multiplicándose en defensa y empujado por una grada que le llevaba en volandas.

El segundo set fue directamente un monólogo. Los número uno, acostumbrados a dominar el circuito desde que unieron fuerzas en 2023, se vieron completamente superados por una pareja que atraviesa el mejor momento de la temporada. El 6-1 final reflejó a la perfección la superioridad de unos Galán y Chingotto que hoy parecen haber dado un paso adelante respecto al resto del circuito.

Con este triunfo suman ya su quinto título de la temporada tras conquistar Gijón, Miami, NewGiza, Asunción y ahora Buenos Aires, además de encadenar tres victorias consecutivas ante Coello y Tapia por primera vez desde que nació esta rivalidad.

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El mensaje antes del primer Major del año, que se celebrará en Roma dentro de dos semanas, es contundente: el trono ya no parece tan intocable. Chingotto y Galán están este año viendo muchas más posibilidades de abordarlo después de haber ganado a Coello y Tapia en cuatro de las cinco finales que han disputado.