Chingalán y los Superpibes se bajan de Veracruz

Por una parte era previsible, por la otra no. Fue una sorpresa ver apuntados a un torneo FIP Platinum a parejas de la talla de Chingotto y Galán o a Franco Stupaczuk y Martín di Nenno en su tercer proyecto juntos. Tenía mucho sentido que optaran por ello, cada pareja con objetivos diferentes. Pero estamos a final de temporada, los jugadores están al límite físicamente y añadir un torneo más en el calendario al final no se ha considerado buena idea.

Ale y Fede están en plena lucha por el número uno y se inscribieron en Veracruz al ver allí la posibilidad de sumar 300 puntos que a final de año podrían haber sido determinantes. Pero no los sumarán. Fede Chingotto fue examinado por el médico de la FIP justo al acabar la final de Dubai y le dio la baja al tener muchas molestias el muslo de la pierna izquierda donde le apareció un gran hematoma tras la caída en semifinales donde se clavó la bola que llevaba en el bolsillo. El objetivo es llegar al Major de Acapulco y a las Barcelona Finals en plenas condiciones.

En el FIP Platinum, además, están apuntadas varias parejas top como Javi Leal y Lucas Bergamini, Momo González y Fran Guerrero o Juan Tello y Edu Alonso entre otros, con opciones reales de ganar el título.

Estos cuatro jugadores luchan por acabar el año como número uno / Premier Padel

De esta manera, el Superratón y el Alien se verán obligados a ganar en Acapulco y en Barcelona si quieren acabar como números uno independientemente de lo que hagan sus rivales en esta carrera, Arturo Coello y Agustín Tapia. Evidentemente existen muchas variables, por ejemplo, si Chingalán gana en el Major y Arturo y Agus caen en semifinales, los de Jorge Martínez ya les pasarían por delante a falta de las Premier Padel Finals, pero solo con 400 puntos de ventaja, así que la pelea por la cima mundial sigue al rojo vivo.

Con el descarte de Chingotto y Galán en el torneo de Veracruz que se disputa esta semana, las cuentas están más claras y la presión sobre Chingalán será superior de cara a los dos últimos torneos de la temporada.

Por su parte, tenía sentido que los Superpibes jugaran el torneo previo al Major de Acapulco. Tras sus respectivas rupturas con Juan Lebrón y Leo Augsburger, era una buena manera de probarse antes de disputar el Major en un reencuentro que vive su tercera etapa como pareja. Franco Stupaczuk y Martín di Nenno consiguieron sus mejores logros cuando formaron pareja y quieren intentar, una vez más, recuperar la alegría e ilusión en la pista que les mantuvo entre los mejores durante tanto tiempo.

Los 'Superpibes' en su anterior etapa juntos / @WorldPadelTour

Si bien es cierto que su status en el ranking no ha cambiado excesivamente, sobre todo en el caso del Polaco, también lo es que las sensaciones en la pista no han sido las esperadas en ambos jugadores con las respectivas parejas que han tenido desde que decidieron separarse. Volverán a intentarlo, pero los problemas de espalda de Stupa han sido determinantes para darse de baja del FIP de Veracruz e intentar recuperar al jugador chaqueño de cara a Acapulco.

La lucha por entrar en las Barcelona Finals

El resto de parejas inscritas en el Platinum mexicano sí arrancan este miércoles en el torneo para sumar unos puntos que quizás se conviertan en decisivos en la pelea por entrar en las Barcelona Finals cuyas ocho últimas plazas todavía no están decididas y tampoco las seis últimas en el cuadro femenino.

Ale Alonso y Claudia Jensen, cabezas de serie número uno en Veracruz / Premier Padel

Precisamente también son muchas las parejas femeninas que también se han inscrito en el Platinum previo al Major de Acapulco en busca de esos puntos necesarios para estar en Barcelona y, en otros casos, para rodarse con las nuevas parejas tras los múltiples cambios que han habido en este rush final de la temporada. Claudia Jensen y Ale Alonso encabezan una lista con otras parejas como Marina Guinart y Vero Virseda, Bea Caldera y Carmen Goenaga o Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias.