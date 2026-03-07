Chingalán sobrevive al asedio y se mete en la final de Gijón

La primera semifinal masculina del P2 de Gijón dejó uno de los partidos más intensos y exigentes de la temporada. Alejandro Galán y Federico Chingotto tuvieron que exprimirse al máximo para superar a Jon Sanz y Jorge 'Coki' Nieto por 4-6, 6-4 y 6-4 y sellar su pase a la final del torneo asturiano.

El partido arrancó con un guion muy claro: Sanz y Nieto decidieron llevar la iniciativa y presionar desde el primer punto. Especialmente inspirado estuvo Jon Sanz, que firmó una actuación sobresaliente, agresivo en la red, rápido en las transiciones y con un pádel muy incisivo. Con el apoyo constante de Coki Nieto, muy sólido atrás y preciso en la construcción de los puntos, lograron incomodar continuamente a la pareja número dos del ranking.

Ese empuje tuvo recompensa en el primer set. Sanz y Nieto lograron imponer su ritmo, jugando con mucha intensidad y obligando a Galán y Chingotto a defender más de lo habitual con el argentino más errático de lo habitual. La presión constante terminó traduciéndose en el 4-6 que les daba ventaja en el marcador y alimentaba la sensación de que podían dar la sorpresa.

La reacción de la pareja conocida como Chingalán no fue inmediata, pero sí firme. Poco a poco, el 'Ratón' y el 'Alien' comenzaron a encontrar soluciones. Chingotto empezó a dominar más los intercambios desde el fondo, mientras Galán fue ganando protagonismo en la red, equilibrando un partido que por momentos parecía desbordarlos.

El segundo set fue una auténtica batalla táctica. Sanz y Nieto continuaron apretando, pero Galán y Chingotto lograron resistir los momentos de mayor agobio y una certera a la vez que arriesgada volea de Chingotto con 2-0 y ventaja para Coki y Nieto en esta segunda manga fue el punto de infexión para la pareja dos. Ese punto tuvo continuidad con un break que resultó decisivo para cerrar el parcial por 6-4 y mandar la semifinal al tercer set.

Lejos de bajar el nivel, la pareja española siguió compitiendo con enorme intensidad. Jon Sanz bajó un poco la intensidad y, quizás por el cansancio aparecieron errores de los que se aprovecharon Galán y Chingotto cuya calidad terminó marcando la diferencia.

Noticias relacionadas

En el tramo decisivo, Chingalán volvió a golpear en el momento oportuno. Con mucho trabajo, paciencia y resistencia ante el constante asedio de sus rivales, lograron abrir una pequeña brecha que supieron administrar hasta el final. El 6-4 definitivo certificó una remontada muy trabajada y su clasificación para la final de este domingo.