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Chingalán remonta a Lebrón y Augsburger en un duelo explosivo que acaba con tensión y sin saludo

Galán y Chingotto se imponen por 4-6, 6-3 y 6-4 tras levantar un set en contra en una semifinal marcada por una nueva polémica entre el 'Alien' y el 'Lobo'.

Chingotto y Galán se llevaron la semifinal que acabó con polémica

Chingotto y Galán se llevaron la semifinal que acabó con polémica / Silvestre Szpylma/Premier Padel

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Angie F.G.

La primera semifinal masculina del Valencia Premier Padel P1 tuvo de todo: pádel de altísimo nivel, una remontada de carácter de Ale Galán y Fede Chingotto y un nuevo capítulo de tensión entre Galán y Juan Lebrón. La pareja número dos del torneo acabó imponiéndose por 4-6, 6-3 y 6-4 para sellar su pase a la final, aunque el desenlace estuvo marcado por los nervios y la polémica.

El partido arrancó con un Lebrón y un Leo Augsburger muy agresivos. La pareja hispanoargentina logró imponer un ritmo vertiginoso, aprovechando la potencia del joven argentino y la inspiración del gaditano para llevarse un primer set muy disputado por 4-6.

Pero si algo caracteriza a Galán y Chingotto es su capacidad para encontrar soluciones cuando peor pintan las cosas. El madrileño y el argentino ajustaron su estrategia, se olvidaron de los globos jugando siempre por abajo y elevaron la intensidad defensiva. De esta manera comenzaron a incomodar a sus rivales. Chingotto, que en el primer set estuvo un punto por debajo de su habitual nivel debido a unas molestias en la rodilla, poco a poco se fue encontrando más cómodo en el encuentro, mientras Galán fue creciendo hasta recuperar el control de la red. El premio llegó con un 6-3 que igualaba la semifinal.

La tercera manga mantuvo la máxima tensión. Cada juego se convirtió en una batalla y cualquier detalle podía inclinar la balanza. Fue entonces cuando apareció la polémica. Galán impactó en dos ocasiones con la pelota sobre el cuerpo de Augsburger en acciones de juego. Tras una de ellas, las cámaras captaron a Lebrón dirigiéndose a su compañero y diciéndole: "La siguiente al pecho", mientras se señalaba el pecho con el dedo.

La frase no pasó desapercibida para Galán. El madrileño respondió inmediatamente con un contundente "te he oído", iniciándose un nuevo intercambio verbal entre dos jugadores cuya relación sigue generando capítulos de tensión mucho después de su separación deportiva.

Pese al ambiente enrarecido, Chingotto y Galán mantuvieron la concentración. Con el argentino multiplicándose en defensa y el madrileño marcando diferencias en los momentos decisivos, lograron el break que terminó resultando definitivo para cerrar el tercer set por 6-4 y asegurar el billete para la final.

Sin saludo entre Galán y Lebrón

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Al concluir el encuentro, Galán negó el saludo a Lebrón en la red, una imagen que volvió a reflejar la fractura existente entre quienes dominaron el pádel mundial durante varias temporadas. Minutos después, ya con las pulsaciones más bajas, el madrileño quiso rebajar la tensión y pidió disculpas al público de La Fonteta por el desagradable final de un partido que, por nivel de juego, había estado a la altura de una gran semifinal.

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La victoria permite a Chingalán seguir peleando por el título en Valencia y añade un nuevo episodio a una rivalidad que parece lejos de apagarse.

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