Chingalán impone su ley en Miami

Ale Galán y Fede Chingotto venían avisando de manera muy seria en este torneo de Miami donde se han mostrado como la pareja más sólida desde el inicio y el aviso se convirtió en confirmación cuando, tras algo más de dos horas después de entrar en la pista, revalidaron el título en Miami superando en tres sets a Arturo Coello y Agustín Tapia por 7-5, 3-6 y 6-3.

Chingotto y Galán vieron como en 2025 se les escapó el número uno por muy poco, y este año quieren luchar de nuevo por acabar como la mejor pareja del mundo. Para ello tendrán que demostrar que son mejores que Arturo Coello y Agustín Tapia, los número uno que van camino de hacer historia. Saben que no será fácil, pero parece que, de momento, andan por el camino correcto.

Lo que está claro es que para interrumpir de vez en cuando esta supremacía de los Golden Boys, Chingotto y Galán se ven obligados a un pádel perfecto en el 20x10 y este domingo firmaron un partido más sólido que sus rivales en los momentos clave sumando así su segundo trofeo de la temporada y empatando con Coello y Tapia en número de coronas este año.

Los Golden Boys más vulnerables

Coello y Tapia han mostrado una cara muy vulnerable en Miami, sufriendo más de lo habitual en su recorrido hasta la final tanto ante Tolito Aguirre y Álex Arroyo, como contra Paquito Navarro y Fran Guerrero o frente a Leo Augsburger y Juan Lebrón. Llegaba la cita más importante ante sus eternos rivales que se plantaron a la final con muy buenas sensaciones, todo lo contario que los número uno.

Con todo ello, Chingotto y Galán se llevaron un primer set muy igualado mostrándose más consistentes en el 20x10. Pero los Golden Boys no querían irse de Miami sin dar guerra y los número dos cedieron terreno en el inicio del segundo. Coello y Tapia olieron sangre y se lanzaron a por todo para empatar el partido.

Chingalán tenía el handicap de volver a su mejor versión si querían el título. Con Jorge Martínez dando las instrucciones pertinentes supieron resetear el partido en el momento justo. En el set definitivo, salieron con decisión, tomaron ventaja desde el inicio y gestionaron mejor los puntos importantes, con un Chingotto especialmente fiable que se mueve como pez en el agua en las condiciones de pista que ofrece Miami.

Con ello, y con un Galán que no desaprovechó las oportunidades de rematar que le ofrecían sus contrincantes lograban un valioso triunfo que les pone de nuevo al nivel de los más grandes en este 2025.

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La victoria tiene también un componente simbólico: Galán vuelve a empatar con Tapia como el jugador en activo con más títulos con 32, en una carrera que sigue muy abierta entre ambos. El balance del torneo confirma la igualdad entre las dos mejores parejas del circuito que prometen un año más una lucha sin cuartel por el número uno.