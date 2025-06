Chingalán, emperadores en el Foro Itálico tras ganar a los número uno 343 días después

Ale Galán y Fede Chingotto volvieron a hacerlo. Se convirtieron en los campeones del BNL Italy Major demostrando que cuando están enfocados no hay quien les tosa. Fue una lección de pádel, de estrategia, de mentalidad y de creer en ellos desde el primer momento en el que saltaron a la pista. Incomodaron tanto a Coello y Tapia que los número uno fueron una versión poco habitual que nada pudo hacer ante sus rivales que ganaron por 6-3 y 7-5.

De esta manera, 343 días después Chingalán derrotó de nuevo a Coello y Tapia. Desde la final de Génova el 7 de julio de 2024 no lo conseguían y este domingo volvieron a saborear lo que es vencer a los mejores. Ale se convierte en el primer tricampeón de un Major en Premier Padel demostrando que vive un auténtico idilio con Roma.

Arrancó el partido con Chingotto y Galán absolutamente enchufados, sobre todo el madrileño, cuya motivación sobresalía del 20x10. Después de no poder aprovechar dos bolas de break, llegó el siempre importante octavo juego y fue allí donde, Chingalán lograba por fin romper el servicio de unos Coello y Tapia mucho más incómodos en la pista.

Y todo ello con la ventaja de los número uno de haber disputado todos los partidos en sesión nocturna mientras que los número dos lo hicieron siempre de mañana con la gran diferencia de las condiciones de pista entre unas horas y las otras. Pero la realidad fue que Chingo y Ale se adaptaron mucho más al 20x10 pese a iniciar el duelo a las 21.00 h.

Es todo un espectáculo ver a estos cuatro jugadores en pista y, tras ceder el primer set, Tapia y Coello empezaron a desencorsetarse, a liberar su juego y ello se tradujo, de nuevo, en puntos estratosféricos. Pero si alguien en la pista estaba especialmente inspirado era Ale Galán que vio como sus rivales decidían, con buen criterio, que todos los puntos pasaran por Fede. Pero ya se sabe que el Superratón aguanta y aguanta y devuelve y devuelve y es muy difícil superarle. Le da igual que le lleguen todas las bolas. Responde agarrándose a la pista, corriendo de un lado para otro, con rápidas transiciones y provocando el error del rival.

Tapia remata una bola durante la final / Premier Padel

Tenían que inventar algún truco de magia para revertir la situación Coello y Tapia. Pero la presión se traducía en precipitación y ya en el tercer juego del segundo set se vieron obligados a defender dos bolas de break. Consiguieron salvarlas. Pero el miedo ya se les había metido en el cuerpo. Gustavo Pratto intentaba encontrar la fórmula para contrarrestar la iniciativa de Galán y Chingotto, pero los de Jorge Martínez se mostraron tan sólidos que parecía imposible detener la sangría de juego que ofrecían. Y si no, no se pierdan el primer punto del quinto juego del segundo set. De locos la doble recuperación de Chingotto que levantó a toda la grada de la pista central del Foro Itálico. Con todo, el argentino y Galán tuvieron una nueva bola de break que salvaron los número uno.

No estaban cómodos Coello y Tapia. Sufrían, estaban fuera de su zona de confort, les estaban dominando y no encontraban la manera de salir de ese embrollo. Pero entonces, como de la nada, apareció el Mozart de Catamarca, despertó la bestia y lograban un break que podría haber cambiado el panorama de arriba abajo. Pero Chingalán no estaba por la labor y con un contrabreak igualó la contienda de nuevo aplacando el subidón de sus rivales.

Con 5-5 en el marcador, los número dos dispusieron de tres nuevas bolas de rotura. Dos las salvaron Coello y Tapia pero no la tercera que lograba Ale con un smash y tirándose al suelo. Fue la estocada final. Ya nada cambió en la pista y Chingotto y Galán se proclamaron campeones del BNL Italy Major.