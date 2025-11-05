Chingalán se da un festín en su debut en el Mundial de Kuwait

"Impresionante". Así definía el partido de Chingotto y Galán su entrenador, Jorge Martínez, después de que sus pupilos fueran un auténtico vendaval ante Maxi Sánchez y Xisco Gil y ganaran su partido de debut en el Mundial por parejas por un contundente 6-1 y 6-0 en poco más de una hora.

De esta manera, la Chingalán da un golpe sobre la mesa en este claro objetivo de seguir en la buena línea que están mostrando en el 20x10 en los últimos torneos y en el de intentar arrebatar el número uno a unos Coello y Tapia que el día anterior no lo tuvieron tan sencillo para superar su partido inicial en Kuwait ante Goñi y Capra, quienes, aunque despertaron tarde, cuando lo hicieron complicaron la vida a los máximos favoritos quienes este jueves lucharán por los cuartos de final ante Álex Ruiz y Juanlu Esbrí.

Unos octavos de final asequibles

En octavos de final, Chingotto y Galán se medirán a Enrique Goenaga y Luis Sánchez quienes en el último partido de la jornada protagonizaron otra de las sorpresas del día dejando fuera del mundial a la pareja diez, los Javis, Barahona y García, a quienes ganaron en un intenso partido por 5-7, 6-1 y 6-4 y se colaron, de esta manera, en los octavos de final. Muy complicado lo tienen para seguir adelante en octavos donde superar a la Chingalán que anda con la flecha para arriba será un reto mayúsculo.

En la jornada de este miércoles, en la que se completaron los dieciseisavos de la FIP World Cup Pairs en el cuadro masculino, saltó una nueva sorpresa con la eliminación de la pareja ocho, Javi Leal y Lucas Bergamini a manos de Maxi Sánchez Blasco -el otro Maxi Sánchez- y José Jiménez que ganaron por 6-4 y 6-2 en un partido para el olvido de la dupla hispano-brasileña.

Coki y Mike, sufren más de la cuenta

El reto de Sánchez y Jiménez de este miércoles será superar a la dupla argentina formada por Tolito Aguirre y Álex Chozas quienes, pese a que últimamente no están sacando buenos resultados, lograban deshacerse de Javi Ruiz y Gonza Rubio por 7-5 y 6-2 y se clasificaron para octavos de final. También lo hicieron Jon Sanz y Paquito Navarro, Juan Tello y Edu Alonso así como Coki Nieto y Mike Yanguas quienes se complicaron la vida en el segundo set, que tuvieron que ganar en el tie break después de que el Loco Torre y Chiqui Cepero encontraran las fisuras de sus rivales y les pusieran contra las cuerdas.

Este jueves entran en liza las cuatro máximas favoritas

En cuanto al cuadro femenino, las favoritas van como un ciclón en su debut. Excepto Aranzazu Osoro y Virginia Riera, que cedieron ante Noa Cánovas y Laia Rodríguez, y Lucía Sainz y RaquelEugenio, quienes pasaron a octavos pero sufrieron ante Alix Collombon y Jana Montes (7-5 y 7-5) en su primer partido juntas, el resto saldó el debut con muy buenas sensaciones.

Este jueves entran en liza las cuatro primeras cabezas de serie en una jornada que en el Central Cout BNK, el primer aperitivo de los octavos está programado a las 12 (hora local), el momento del debut de las número uno del cuadro femenino: Gemma Triay y Delfi Brea enfrentándose a Bea Caldera y Carmen Goenaga. Justo después, el relevo pasará a Ari Sánchez y Paula Josemaría, que tras sus dos títulos consecutivos en Milán y Newgiza, las número dos del seeding iniciarán su camino mundialista ante Martina Fassio y Patty Llaguno, nueva pareja que afronta su primera gran prueba tras el exitoso debut en el FIP Silver de Dubái la semana pasada.