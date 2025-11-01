La Chingalán se corona en Newgiza y saltan chispas en la carrera por el número uno

Fede Chingotto y Ale galán sabían lo mucho que se jugaban en la final del P2 de Newgiza. Al margen del prestigio que siempre da un título, la dupla hispano-argentina está en plena lucha por arrebatar el número uno a Arturo Coello y Agustín Tapia. Ganar en Egipto suponía reducir la distancia a menos de 1.700 puntos en la FIP Race con 3.000 puntos aún en juego en la gira de Oriente Medio (Kuwait y Dubái), además de los 2.000 de Acapulco y los 1.500 de Barcelona.

Jon Sanz y Paquito Navarro estaban ante su primera final como pareja en tan solo tres torneos disputados juntos. Ambos buscaban su primer título en Premier Padel pero sabían que la empresa no era nada fácil. Superar a la Chingalán en una final es algo que solo han conseguido este año los número uno del mundo así que a Paquito y Jon se les presentaba un duro día en la oficina.

Y no hay nada peor para una pareja emocional como son Jon y Paquito, que salir a la pista fríos, desconectados, sin sensaciones, sin gritos, en resumen, sin emoción. Su resistencia en la primera manga duró apenas cuatro juegos. Una rotura a favor de Chingotto y Galán acabó por desactivar a la pareja española que en 21 minutos vio como les ganaban el primer set por un contundente 6-1. Les había pasado un vendaval por encima.

En el banquillo, hoy sí con Gómez Silingo dando instrucciones, el entrenador argentino fue claro: "Quiero actitud. Que si perdemos salgan de la pista diciendo 'hice todo lo posible pero estos chicos juegan un huevo'". Y así es como salieron a la pista para afrontar la segunda manga.

Galán y Chingotto no dieron opción a Navarro y Sanz / Premier Padel

El cambio de estado de ánimo fue de 180º. Empezaron los ánimos en pista, los golpes decisivos, gritos, choque de pechos. Eran mucho más reconocibles y ello se tradujo en un nivel mucho más alto de pádel. Salvar dos bolas de break en el primer juego fue lo que encendió la mecha de esta pareja explosiva que comenzó a mostrar su mejor cara y a poner en aprietos a Chingalán.

Pero los pupilos de Jorge Martínez, al ver que el partido estaba dando un giro poco conveniente para sus intereses, tiraron de talento para conseguir romper el saque de Navarro y Sanz en el quinto juego y bajarles la confianza. Y vaya si lo consiguieron. Volvieron los errores en el lado de Paquito y Jon y con ello una nueva rotura que convertía el reto de la pareja española en una dura montaña que escalar su querían tener oportunidad alguna de ganar.

Chingalán está a un nivel superior y Fede y Ale no se dejaron sorprender en los pocos minutos más que se alargó el partido, ganando la final por un contundente 6-1 y 6-2 en apenas 55 minutos. El de Newgiza es el título número 12 de esta pareja que se juntó en marzo de 2024 y que en 2025 ha ganado siete torneos. A modo de nota estadística, es la primera ocasión este año que se coronan en dos torneos consecutivos, un apunte que describe el buen momento por el que están pasando Galán y Chingotto.