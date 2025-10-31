Chingalán ataca de nuevo mirando hacia el número uno

Alejandro Galán y Fede Chingotto volvieron a cumplir con su cita habitual con la final —ya van catorce esta temporada— tras superar con solvencia a Coki Nieto y Mike Yanguas en las semifinales del NewGiza Premier Padel P2. Los pupilos de Jorge Martínez impusieron su ley desde el inicio y resolvieron el duelo por la vía rápida sin dar opción a sus rivales y con un juego muy sólido.

El madrileño y el argentino comenzaron el primer set golpeando primero con un break en el quinto juego. Sin embargo, la reacción de los de Maxi Grabiel no tardó en llegar y el contrabreak devolvió la igualdad al marcador (3-3). Aun así, Galán y Chingotto no se desviaron del plan: firmes, precisos y con un ritmo que sus rivales no pudieron sostener, se adjudicaron la primera manga con autoridad.

El segundo acto siguió un patrón casi calcado. El 'Ratón' y el pepinero tomaron la delantera (4-2) y, aunque Nieto y Yanguas se resistieron con valentía, el dominio de la pareja número uno del torneo acabó siendo incontestable. En apenas hora y media, y con un doble 6-3, aseguraron su pase a una nueva final.

Una final con sabor a oportunidad

El triunfo coloca a Galán y Chingotto a un paso más del título y les brinda una ocasión inmejorable para recortar terreno en la lucha por el número uno, aprovechando la ausencia de Tapia y Coello en Egipto. Una motivación extra para una dupla que no ha dejado de crecer torneo a torneo.

Chingalán sumaría 600 puntos si logra llevarse el título en Egipto, pero primero tendrá que lidiar con el ganador del partido que enfrentó por la noche a Paquito Navarro y Jon Sanz contra Lucas Bergamini y Javi Leal.