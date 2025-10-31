Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Chingalán ataca de nuevo mirando hacia el número uno

Jugará la final en Newgiza, la número 14 de este 2025 y buscarán el título para recortar distancias con Coello y Tapia en la carrera por el número uno

Chingotto y Galán se abrazan tras lograr el pase a la final

Chingotto y Galán se abrazan tras lograr el pase a la final / Premier Padel

Angie F.G.

Alejandro Galán y Fede Chingotto volvieron a cumplir con su cita habitual con la final —ya van catorce esta temporada— tras superar con solvencia a Coki Nieto y Mike Yanguas en las semifinales del NewGiza Premier Padel P2. Los pupilos de Jorge Martínez impusieron su ley desde el inicio y resolvieron el duelo por la vía rápida sin dar opción a sus rivales y con un juego muy sólido.

El madrileño y el argentino comenzaron el primer set golpeando primero con un break en el quinto juego. Sin embargo, la reacción de los de Maxi Grabiel no tardó en llegar y el contrabreak devolvió la igualdad al marcador (3-3). Aun así, Galán y Chingotto no se desviaron del plan: firmes, precisos y con un ritmo que sus rivales no pudieron sostener, se adjudicaron la primera manga con autoridad.

El segundo acto siguió un patrón casi calcado. El 'Ratón' y el pepinero tomaron la delantera (4-2) y, aunque Nieto y Yanguas se resistieron con valentía, el dominio de la pareja número uno del torneo acabó siendo incontestable. En apenas hora y media, y con un doble 6-3, aseguraron su pase a una nueva final.

Una final con sabor a oportunidad

El triunfo coloca a Galán y Chingotto a un paso más del título y les brinda una ocasión inmejorable para recortar terreno en la lucha por el número uno, aprovechando la ausencia de Tapia y Coello en Egipto. Una motivación extra para una dupla que no ha dejado de crecer torneo a torneo.

Chingalán sumaría 600 puntos si logra llevarse el título en Egipto, pero primero tendrá que lidiar con el ganador del partido que enfrentó por la noche a Paquito Navarro y Jon Sanz contra Lucas Bergamini y Javi Leal.

TEMAS