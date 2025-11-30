Chingalán alarga el pulso por el número uno

El GNP México Major volvió a demostrar por qué es uno de los epicentros emocionales del pádel mundial. Con el número 1 de la temporada pendiendo de un hilo, la jornada masculina dejó un escenario trepidante: Coello y Tapia, al borde de cerrar el año en lo más alto, mientras Galán y Chingotto se agarran a una última oportunidad para mantener viva la pelea hasta las Barcelona Finals.

El duelo de los actuales nº2 fue el encargado de encender la mecha. Galán y Chingotto necesitaron poco más de una hora para imponerse a la nueva pareja formada por Juan Lebrón y Alex Augsburger. El morbo estaba asegurado: excompañeros frente a frente y un debutante llamado a revolucionar el circuito con su potencia descomunal.

El encuentro no defraudó. Aunque hubo destellos de esa electricidad que promete la presencia de Leo Augsburger en esta ecuación, la inexperiencia de la dupla recién nacida fue demasiado lastre ante dos jugadores acostumbrados a sobrevivir en escenarios de máxima presión. El 6-2 y 6-3 final reflejó la solidez de Galán y Chingotto y, a la vez, dejó la sensación de que este nuevo proyecto dará mucho que hablar con un Lebrón que parece haber encontrado su media naranja en el 20x10.

El número uno podía seguir, tras esta victoria, rondando la cabeza de Chingalán un día más. Este domingo estarán en una final donde jugarán sin red de cara al número uno. O triunfo, o adiós a las opciones de acabar 2025 como los mejores del mundo.

Coello y Tapia, contra Paquito, Jon... y la grada

Y es que los líderes del ranking no están para concesiones... aunque sea a base de sufrimiento y mucho trabajo, sobre todo mental. Coello y Tapia, las bestias que dominan el circuito, tuvieron que sudar más de lo esperado frente a un Paquito Navarro desatado y un Jon Sanz incombustible, que contaron además con el impulso incondicional del público mexicano.

El ambiente fue un auténtico terremoto. Cada punto de Paquito y Jon levantaba al estadio y convertía la pista en una olla a presión. Tras un primer set autoritario de los No.1, la dupla hispano-navarra se sostuvo a base de corazón y empujó el duelo a un tiebreak épico que acabaron llevándose para estirar el partido al tercer set.

Allí emergió la versión más férrea de Coello y Tapia. Con la tensión por las nubes y el número 1 en juego, el 'King' y el 'Mozart' del pádel aceleraron cuando más falta hacía para cerrar el encuentro por 6-2, 6-7 (4) y 6-3, dejando el torneo en un puño y el ranking ardiendo.

México, fiel a su tradición, volvió a cumplir su promesa de espectáculo. El público convirtió el Major en una fiesta total, consciente de que este torneo podría marcar un antes y un después en la lucha por el trono mundial.

Este domingo llega el día decisivo con un nuevo 'clásico' del pádel en una final: si Coello y Tapia levantan el trofeo, el número 1 será suyo de forma matemática. Pero si el 'Alien' y el 'Superratón' vuelven a obrar el milagro, la batalla se trasladará a las Tour Finals para un desenlace de infarto.