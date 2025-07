Carraro: "Si dijera que no cometeré errores sería un loco"

Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Padel (FIP), estuvo presente en la presentación del Comunidad de Madrid P1 de Premier Padel y, tras el acto, repasó algunos temas de actualidad en una interesante entrevista común para Capital Radio, SER y COPE donde el máximo mandatario del pádel mundial dio su versión del conflicto con los jugadores entre otras cosas.

En primer lugar, Carraro alabó poder tener un torneo en Madrid del nivel del P1 que se disputará a principios de septiembre: "El Movistar Arena es el mejor pabellón que existe en el mundo entero y el pádel tiene la suerte de tener un evento aquí en un momento de la temporada muy importante. Este está considerado por todo el mundo el mejor evento de todo el año que puede vivir el pádel a nivel indoor".

Conflicto con los jugadores

En cuanto al conflicto con los jugadores de principio de año, que renunciaron a jugar los torneos P2 de Gijón y Cancún a modo de protesta, el presidente de la FIP consideró que "cuando el deporte cambia es normal que la gente necesite un poco de tiempo para acostumbrarse. Esta semana hemos tenido un torneo en Valladolid donde estaban todos los mejores jugadores en el mundo, está empezando un torneo en Bordeaux donde están apuntados todos los mejores jugadores en el mundo... Así que creo que los hechos son la mejor respuesta a todo lo que pueden parecer polémicas, pero yo no las veo como polémicas. Hoy vivimos en un mundo donde cada cosa que pasa tiene una ampliación gigante por las redes sociales. Yo lo veo positivo porque permite también al deporte tener más difusión, pero también hay que saber que para que algo sea una noticia es más fácil criticar. A mí y a todo nuestro equipo nos gusta mejorar cada día, cada crítica positiva la tomamos en cuenta".

Abundando en el conflicto, Carraro reconoció que "han pasado cosas que no nos han gustado ni a nosotros ni a nadie, pero la mejor respuesta fue Gijón que, a pesar de que no estaba ningún jugador de los primeros 100 jugadores, el estadio ha estado lleno viernes, sábado y domingo. Y yo ahí dije que era una victoria del pádel, pero yo creo que la verdadera victoria la estamos teniendo estos días, donde, una vez más, los últimos P2, Asunción, Valladolid, Bordeaux, todos los mejores jugadores están apuntados. Creo que tenemos que centrarnos todos en construir", dijo.

Carraro durante la presentación del P1 de Madrid / Premier Padel

Preguntado por cuáles han sido los pasos que se han dado para solucionar este problema con los jugadores, el mandatario aseguró que "el único verdadero cambio que hemos hecho ha sido el de volver a agrandar los cuadros de los P1 y de los P2, que era algo que algunos jugadores reclamarony lo hicimos de acuerdo con la asociación de jugadores, aunque luego esto ha generado críticas pero nosotros somos gente que, si nos damos cuenta de que algunas cosas no están bien, siempre estamos listos para volver atrás para cambiar las cosas. Si no haces, no estás a riesgo de críticas. Si no cambias las cosas, tampoco y el pádel está cambiando. Para evitar críticas y para no cometer errores, no cambiar las cosas sería un error aún más grande", sentenció.

El sueño olímpico

Carraro hizó hincapié en la importancia de haber recibido la visita del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, a un evento de un deporte no olímpico como es el pádel: "Hemos tenido al presidente del Comité Olímpico Internacional que ha venido a ver un deporte no olímpico, ojo, algo que es muy importante, y ha querido hablar con los jugadores y jugadoras y ha querido ver un partido entero; eso es algo de lo cual la FIP, las federaciones nacionales y Premier Padel, así como vosotros los medios de comunicación, tenemos que pensar que es muy importante, estar todos unidos, trabajar bien, porque la competencia no es dentro del mundo del pádel, es con el resto de deportes. Sumemos todos, trabajemos todos juntos, construyamos juntos este deporte aunque cometamos errores. Si te dijera que no cometeré errores, sería un loco.

Carraro haciendo un selfie con Thomas Bach y algunso de los jugadores que les acompañaron / Premier Padel

Insistió en que desde la FIP "nunca hemos sacado un comunicado, porque a nosotros nos gusta responder a las cosas en las sedes institucionales. Nunca iremos a hacer un ping-pong de comunicados y de polémicas. Yo estoy aquí porque estoy enamorado de este deporte, para trabajar por el bien del deporte. Si yo pensara en defender mi posición personal, cometería el error más grande en el mundo. Te vuelvo a insistir, cometemos errores, hemos cometido, cometemos, cometeremos siempre. Al igual que cualquier ser humano, cualquier jugador, cuando entra en la pista, falla un por tres fácil", dijo.

"Hoy estamos sumando todos en el mismo lado. El padel está viviendo un momento fantástico, se está globalizando y se está fortaleciendo las que son las bases de este deporte. Nosotros queremos centrarnos en construir este deporte, claramente siempre haciéndolo con los jugadores y con las jugadoras, porque ellos son los principales actores. Pero creo que también a nosotros nos toca el deber (13:30) de pensar en el deporte de hoy, de mañana, de pasado mañana y de los próximos 10 y 20 años", advirtió el presidente de la FIP.