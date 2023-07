Carraro: "Ahora, con las mujeres, es realmente el circuito que soñábamos"

"El pádel en los Juegos Europeos fue de lo mejor en cuanto a público y espectáculo” El presidente de la Federación Internacional de Pádel confirmó que a partir de 2024 siempre habrá cuadros femeninos en los torneos

El smartphone del presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, sigue acumulando coleccionables estos días. "Ayer por la tarde hice una foto, estábamos jugando en cuatro pistas y había aficionados por todas partes", dice, "creo que es un mensaje extraordinario, que demuestra cómo nuestro deporte está creciendo y gusta". Una fotografía que recompensa el esfuerzo de todos nosotros'.

Dos días después de la conclusión del BNL Italy Major Premier Padel en el Foro Itálico, y con las fases decisivas del torneo aún por disputarse, ya es hora de hacer balance, aunque sea provisional. "Es un balance muy por encima de nuestras expectativas -palabras del número 1 de la FIP-. Organizamos el torneo por primera vez en modalidad combinada, gracias al trabajo de la Federación Internacional, Premier Padel, FITP y Deporte y Salud, con el apoyo de Qatar Sports Investments, el mejor socio que podíamos tener. Y este balance es más que positivo".

Y aún faltan las semifinales y las finales, a las que espera llegar -como campeón defensor, emparejado con Lebron - Ale Galán, que renunció recientemente a la presidencia de la APP, la asociación de jugadores. "Ale pasará a la historia por haber hecho de este deporte algo libre y profesional - piensa Carraro-. Como persona seria que es, dijo que quería dedicarse a su actividad principal: es el número uno del mundo y quiere seguir siéndolo. Hoy su elección debe ser respetada y a Galán sólo hay que darle las gracias”.

Es un momento de gran desarrollo para el pádel. En Roma, hace una semana, se celebró la asamblea de la FIP, con 72 federaciones afiliadas, que llegó pocos días después del gran éxito de los Juegos Europeos de Cracovia. “Me impresionó la participación en la asamblea. La calidad de las federaciones ha crecido tanto, comparado con hace unos años es otro mundo. La evolucion del pádel es coherente con el de la federación internacional. Crecemos en todos los continentes, ayer mismo el Washington Post dedicó un artículo al pádel y su desarrollo. Lo que pasó en Cracovia quedará en la memoria de todos: yo personalmente me emociono en los desfiles de los atletas y ver a tantos padelistas en la marcha me llenó de orgullo, por no hablar -continuó Carraro- de lo que dijo el número uno del Comité Olímpico Europeo, Spyros Capralos, que el pádel en los Juegos Europeos fue de lo mejor en cuanto a público y espectáculo”.

La gran novedad de esta etapa romana del BNL Italy Major Premier Padel fue la ampliación al cuadro femenino. "Era mi reto", explica Carraro, "no habríamos sido un verdadero tour hasta la entrada de las mujeres. Estos días las he visto entusiasmadas. Habían hablado con sus colegas masculinos de la organización de las instalaciones, pero lo que han vivido va más allá. Mi mayor alegría es verlas felices. En la gran mayoría de los torneos de 2023, incluido el de Milán, también habrá cuadro femenino, y si no es en su totalidad será sólo por cuestiones logísticas y organizativas. A partir de 2024, cuando tengamos un calendario lo más homogéneo posible, las mujeres estarán siempre presentes”.